PlanRadar: Stavebníctvo bude čeliť inflácii a geopolitickým rizikám

Bratislava 26. februára (TASR) - Hlavnými výzvami v stavebníctve budú v tomto roku inflácia a geopolitické riziká. Taktiež bude potrebné čeliť absencii dostupného bývania v Európe, téme udržateľnosti a vplyvu moderných technológií na zaistenie stability. Informovala o tom v pondelok spoločnosť PlanRadar, ktorá zhrnula názory odborníkov v realitnom sektore.



"Kým minulý rok priniesol stagnáciu naprieč realitnými sektormi, v tomto roku by mohlo dôjsť ku kľúčovej zmene. Avšak firmy zatiaľ vyčkávajú a sledujú dosahy rôznych ekonomických faktorov na trh. Pre nové geopolitické problémy je po celom svete možné vidieť znateľné kolísanie trhu. Stratégia pripravenosti, podporená vhodnou technológiou, preto môže mať absolútne zásadný vplyv na obchodnú stabilitu firiem," priblížil expert na digitalizáciu v spoločnosti Ivan Petráš.



Ako uviedol, európske štúdie očakávajú, že stavebná produkcia bude klesať z dôvodu inflácie, zvyšovania úrokových sadzieb a spomaľujúcej globálnej ekonomiky. Tieto ekonomické výzvy sťažujú možnosti financovania, prudko zvyšujú náklady a znižujú životaschopnosť stavebných firiem. "Navrátenie na úroveň pred pandémiou sa tak zdá najmenej do nasledujúceho roka nepravdepodobná," dodal.



Ďalšou výzvou je podľa spoločnosti nedostatok nových bytov v Európe, znížená stavebná činnosť, ako aj pokles rezidenčných projektov v príprave. Dodala, že firmy sa stretávajú s nedostatočným financovaním, zdĺhavými plánovacími procesmi a neistotou týkajúcou sa hodnoty nehnuteľností po ich dokončení.



Začiatok novej éry v stavebníctve podľa spoločnosti predstavuje zavádzanie ekologických opatrení, ktoré sú motivované medzinárodnými reguláciami či lokálnymi predpismi. "Je pravdou, že nové regulácie môžu byť spojené s prekážkami. Na druhej strane, budovy s ekologickou certifikáciou ponúkajú konkurenčnú výhodu na trhu, pretože zaisťujú vyšší dopyt zo strany spoločností, ktoré sa zaviazali k napĺňaniu cieľov ESG. A ich počet neustále rastie," dodal Petráš.



Prieskum spoločnosti ukázal, že 97 % odborníkov očakáva v nasledujúcich troch rokoch nárast investícií do digitalizácie. "V súčasnosti je k dispozícii celý rad digitálnych nástrojov navrhnutých tak, aby firmám zmiernili záťaž a šetrili čas i náklady. To si stavebníctvo, ktoré významnou mierou prispieva k tuzemskému HDP, nemôže dovoliť prehliadať," dodala spoločnosť s tým, že nové technológie umožňujú spoločnostiam fungovať efektívnejšie a prispievajú k ich dlhodobej finančnej stabilite.