Plánujete veľký veľkonočný nákup potravín? Zaplatíte viac

Bratislava 21. marca (TASR) - Slováci za tohtoročný veľkonočný nákup potravín zaplatia medziročne viac približne o 3 %. To v praxi znamená, že ak vlani nákup pred veľkonočnými sviatkami stál napríklad 200 eur, tak tento rok ten istý nákup vyjde približne na 206 eur. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



"Najviac si aktuálne priplácame za ovocie, a to 11,9 %. Cukrovinky a sladkosti sú drahšie ako pred rokom o 6,5 %, zelenina o 6,4 %. Chlieb a obilniny majú na cenovkách vyššie sumy ako pred rokom o 6 %. Ryby a morské plody sú drahšie o 4,4 %, mäso o 4 %. Naopak, lacnejšie ako pred rokom sú najmä oleje a tuky, a to o 7,5 %. Mlieko, syry a vajcia zlacneli v priemere o 3,7 %. Za nealkoholické nápoje platíme o 1,5 % viac," spresnila.



Poznamenala, že niektorí Slováci sa na sviatky presúvajú za rodinou, iní zase uprednostňujú pobyt na dovolenke. Benzín a nafta sú podľa Sadovskej drahšie ako vlani. "Viac si priplatíme aj za jedlo v reštaurácii či hotel," upozornila. "Očakávame, že tohtoročné veľkonočné tankovanie vyjde motoristov o niečo drahšie ako vlani. Ak sa Slováci a Slovenky rozhodnú cestovať autobusmi, priplatia si za cestovné 19 % oproti vlaňajšku. V prípade vlakovej dopravy prišlo k zvýšeniu cien o 1,1 %," doplnila. Tento rok ubytovanie v slovenských hoteloch či penziónoch vychádza podľa nej drahšie ako pred rokom o 8,4 %, návšteva reštaurácie či kaviarne vyjde drahšie o 8,6 %.



Odporúča stanoviť si maximálnu sumu, ktorú na veľkonočné nákupy chce človek minúť. Nie je podľa nej na škodu mať prehľad o cenách konkrétnych potravín. "Naplánujte si, čo budete počas sviatkov konzumovať a variť. Nezabudnite na to, že počas niektorých dní veľkonočných sviatkov sú obchody zatvorené. Avšak ide iba o dni, nie týždne, na čo mnohí Slováci zabúdajú a v mnohých prípadoch si vytvárajú neprimerane veľké zásoby potravín," podčiarkla analytička.



Poznamenala, že mnohí Slováci sa dopúšťajú v súvislosti s akýmikoľvek sviatkami jednej veľkej chyby – zadlžujú sa. "Hoci v prípade veľkonočných sviatkov nejde o taký častý jav ako v prípade vianočných sviatkov, siahnuť po úvere by sme rozhodne nemali. Aj veľkonočné sviatky sú tu každý rok a mali by sme na ne myslieť už v predstihu. V prípade potreby odporúčame, aby si spotrebitelia popri pravidelnom vytváraní finančnej rezervy každý mesiac odkladali bokom aj finančné prostriedky určené práve na sviatky a nákupy s nimi spojené," dodala Sadovská.