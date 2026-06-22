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Plánujú vyhlásiť tender na likvidáciu odpadu zo skládky Vlčie hory
Má výšku 12 miliónov eur.
Autor TASR
Hlohovec 22. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravilo medzinárodnú verejnú súťaž na odstránenie nebezpečného odpadu zo skládky Vlčie hory pri Hlohovci. Tender s predpokladanou hodnotou 12 miliónov eur chce envirorezort vyhlásiť v najbližších dňoch. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MŽP SR.
„Spúšťame medzinárodnú súťaž, v rámci ktorej zlikvidujeme približne 90 ton nebezpečného odpadu uloženého v plastových sudoch. A to je zásadný rozdiel medzi mnou a predchodcami, ktorí sa na všetky envirozáťaže chodili len fotiť, ale nevedeli s nimi nič urobiť,“ ozrejmil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Pripomenul pritom nedávne odstránenie toxických odpadov z areálu Chemka Strážske a pripravovanú likvidáciu gudrónov v Predajnej.
Do súťaže sa budú môcť zapojiť spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Uchádzači budú musieť preukázať odbornú spôsobilosť na manipuláciu s nebezpečným odpadom, disponovať potrebnými povoleniami a zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500.000 eur. Podmienky súťaže budú zverejnené v európskom vestníku.
Minister zdôraznil, že pri výbere víťaza nebude rozhodujúcim kritériom len cena, ale aj skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. Cieľom je podľa neho zabezpečiť plynulú realizáciu bez zbytočných prieťahov, ktoré by mohli spôsobiť environmentálne alebo hospodárske škody.
Primátor Hlohovca Ivan Baranovič označil pripravovaný tender za významný krok k riešeniu dlhoročného problému. „Vlčie hory sú dlhoročný environmentálny problém, ktorý naše mesto trápi. Preto vítam, že sa posúvame od slov ku konkrétnemu riešeniu,“ skonštatoval.
Od začiatku tohto roka je prevádzkovateľom skládky Slovenská agentúra životného prostredia. Zmenu umožnila legislatíva prijatá v minulom roku, ktorá podľa ministerstva dáva štátu právomoci prevziať kontrolu nad problematickými environmentálnymi záťažami. Slovensko v súvislosti s niektorými starými skládkami čelí aj konaniam zo strany Európskej únie.
Envirorezort plánuje po odstránení nebezpečného odpadu pokračovať ďalšími etapami sanácie územia. Súčasťou budúcich prác má byť odťaženie kontaminovanej pôdy, uzatvorenie skládky a jej následná rekultivácia.
„Spúšťame medzinárodnú súťaž, v rámci ktorej zlikvidujeme približne 90 ton nebezpečného odpadu uloženého v plastových sudoch. A to je zásadný rozdiel medzi mnou a predchodcami, ktorí sa na všetky envirozáťaže chodili len fotiť, ale nevedeli s nimi nič urobiť,“ ozrejmil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Pripomenul pritom nedávne odstránenie toxických odpadov z areálu Chemka Strážske a pripravovanú likvidáciu gudrónov v Predajnej.
Do súťaže sa budú môcť zapojiť spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Uchádzači budú musieť preukázať odbornú spôsobilosť na manipuláciu s nebezpečným odpadom, disponovať potrebnými povoleniami a zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500.000 eur. Podmienky súťaže budú zverejnené v európskom vestníku.
Minister zdôraznil, že pri výbere víťaza nebude rozhodujúcim kritériom len cena, ale aj skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. Cieľom je podľa neho zabezpečiť plynulú realizáciu bez zbytočných prieťahov, ktoré by mohli spôsobiť environmentálne alebo hospodárske škody.
Primátor Hlohovca Ivan Baranovič označil pripravovaný tender za významný krok k riešeniu dlhoročného problému. „Vlčie hory sú dlhoročný environmentálny problém, ktorý naše mesto trápi. Preto vítam, že sa posúvame od slov ku konkrétnemu riešeniu,“ skonštatoval.
Od začiatku tohto roka je prevádzkovateľom skládky Slovenská agentúra životného prostredia. Zmenu umožnila legislatíva prijatá v minulom roku, ktorá podľa ministerstva dáva štátu právomoci prevziať kontrolu nad problematickými environmentálnymi záťažami. Slovensko v súvislosti s niektorými starými skládkami čelí aj konaniam zo strany Európskej únie.
Envirorezort plánuje po odstránení nebezpečného odpadu pokračovať ďalšími etapami sanácie územia. Súčasťou budúcich prác má byť odťaženie kontaminovanej pôdy, uzatvorenie skládky a jej následná rekultivácia.