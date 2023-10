Plánujú vyškoliť v digitálnych zručnostiach vyše 100.000 seniorov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Seniori na Slovensku zaostávajú v digitálnych zručnostiach viac než iné krajiny v Európe. Ukázali to údaje zo Štatistického úradu EÚ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR preto pokračuje v projekte Digitálni seniori, financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je do polovice roka 2026 vyškoliť viac ako 105.000 seniorov. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii minister investícií Peter Balík.



"Po absolvovaní školenia získajú seniori a znevýhodnené skupiny obyvateľov motivačný prvok - senior tablet a taktiež voucher na aktiváciu dátového balíka k tabletu, pretože hardvér bez dát by pre seniorov nepredstavoval takú pridanú hodnotu," uviedol Balík.



Školenia seniorov v digitálnych zručnostiach, ktoré trvajú päť týždňov, prebiehajú vo všetkých regiónoch. Osobné stretnutia s lektormi sa uskutočňujú raz do týždňa, v rámci ktorých získavajú poznatky v používaní digitálnych technológií, ako aj bezpečnosti pri práci s nimi, komunikácii online či hľadaní a vyhodnocovaní informácií.



"V tomto mesiaci bude vyhlásené verejné obstarávanie na organizáciu školení, do ktorých sa budú môcť prihlasovať samosprávy, mestá, obce, ale aj súkromné firmy. Dá sa očakávať, že začiatkom budúceho roka sa začnú školenia v intenzívnych počtoch, aby sme stihli vyškoliť vyše 100.000 seniorov," oznámil Balík.



Minister investícií taktiež uviedol, že sa prihlásilo už niekoľko tisíc záujemcov. "Máme mimoriadne vysoký záujem, neobávam sa, že by sme toto číslo nenaplnili," dodal.



Vzdelávací projekt je určený pre seniorov vo veku od 65 rokov a taktiež znevýhodnené skupiny občanov. Prihlásiť sa môžu na oficiálnej webstránke projektu a v prípade potreby je pre nich k dispozícii call centrum, ako aj Regionálne centrá MIRRI SR. Po pridelení konkrétneho školenia dostanú jeho presný termín a miesto konania prostredníctvom emailu a SMS správou.



Rezort investícií pripravil pri príležitosti októbra, ktorý je zároveň mesiacom úcty k starším, aj špeciálne akcie pre seniorov v jeho regionálnych centrách.