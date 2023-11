Plánujú zaviesť daň zo sladených nealkoholických nápojov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh zákona, ktorým by sa na Slovensku zaviedla daň zo sladených nealkoholických nápojov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú rezort financií zverejnil na legislatívnom portáli slov-lex.sk.



"Daň zo sladených nealkoholických nápojov bude mať charakter nepriamej dane zo spotreby, pričom miera zdanenia sa bude odvíjať od obsahu použitého sladidla v nápoji. Jej zavedením v rámci konsolidačného úsilia dôjde k zabezpečeniu finančných zdrojov potrebných na financovanie verejných politík," informovalo ministerstvo.



Daň zo sladených nealkoholických nápojov je podľa MF efektívny nástroj overený praxou viacerých krajín OECD, s významným potenciálom motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu spôsobu života. Redukcia nadmernej spotreby sladených nápojov totiž prispieva k zníženiu negatívnych dôsledkov na zdravie, a tým aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť.



Rezort financií pripomenul, že trend zavádzania daní z nezdravých potravín a nápojov je v posledných rokoch viditeľný v krajinách EÚ aj v celosvetovom meradle. "Takéto dane zaviedlo v rôznych podobách už viac než 50 krajín, z toho 10 krajín je európskych. Zavedenie dane zo sladených nápojov aktuálne zvažuje aj Česko," priblížilo ministerstvo.



Verejnosť sa zatiaľ môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zaslaním podnetov alebo návrhov do 1. decembra tohto roka. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k samotnému zákonu je február 2024.