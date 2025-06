Plány EÚ v oblasti jadrovej energie si vyžiadajú zhruba 241 mld. eur

Brusel 13. júna (TASR) - Plány členských krajín Európskej únie (EÚ) na rozšírenie kapacity jadrovej energie si budú vyžadovať investície vo výške 241 miliárd eur. A nové nástroje financovania, aby tieto obrovské náklady boli pre súkromných investorov menej rizikové. Uviedla to v piatok Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg News.



Krajiny EÚ stanovili plány na rozšírenie svojej jadrovej kapacity do roku 2050 na 109 gigawattov (GW) zo súčasných 98 GW, uviedla Komisia v návrhu analýzy investičných potrieb pre tento sektor.



Komisia odhaduje investície do nových jadrových elektrární na 205 miliárd eur plus 36 miliárd eur na predĺženie životnosti existujúcich reaktorov vrátane verejných aj súkromných peňazí, uvádza sa v návrhu. Jadrová energia sa v minulom roku podieľala približne 24 % na výrobe elektriny v EÚ.



Keďže nedávne jadrové projekty v Európe prekročili rozpočty a zápasia s veľkými oneskoreniami, Komisia uviedla, že na prilákanie súkromných investorov, ktorých tieto riziká a obrovské počiatočné náklady odrádzajú, sú potrebné ďalšie finančné nástroje.



Päťročné meškanie plánovaných nových projektov do roku 2050 by pridalo ďalších 45 miliárd eur k odhadovaným nákladom.



„Reakciou môže byť kombinácia rôznych zdrojov financovania doplnená nástrojmi na znižovanie rizika,“ uviedla Komisia.



Krajiny EÚ sa dlho nedokázali zhodnúť, či podporovať jadrovú energiu na dosiahnutie cieľov v oblasti emisií oxidu uhličitého (CO2). V centre diskusie je Francúzsko, ktoré sa spolieha na jadrovú energiu ako hlavný zdroj elektriny, a Nemecko, ktoré bolo za predchádzajúcich vlád proti nej. Výsledkom je, že EÚ v rámci energetickej politiky nepodporuje stimulmi výstavbu nových jadrových elektrární.



Dvanásť z 27 členských krajín EÚ má v súčasnosti jadrové reaktory, pričom Francúzsko ich má najviac. Slovensko a Maďarsko majú vo výstavbe nové reaktory, zatiaľ čo ďalšie krajiny vrátane Poľska dúfajú, že postavia svoje prvé jadrové elektrárne.