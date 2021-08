Londýn 15. augusta (TASR) - Plány Facebooku na prevzatie Giphy sú ohrozené. Britský protimonopolný úrad CMA (Competition and Markets Authority) tento týždeň vo svojom predbežnom hodnotení dospel k záveru, že prípadná akvizícia služby na tvorbu a zdieľanie animovaných obrázkov Giphy americkým koncernom by narušila hospodársku súťaž medzi online platformami.



Podľa CMA existuje nebezpečenstvo, že prevzatie by konkurentom Facebooku sťažilo vkladanie animovaných obrázkov. Facebook by napríklad mohol od zákazníkov Giphy, ako sú TikTok, Twitter alebo Snapchat, požadovať zdieľanie väčšieho objemu údajov o zákazníkoch.



Facebook ohlásil prevzatie Giphy za 400 miliónov USD (340 miliónov eur) už pred 15 mesiacmi. Americký koncern odmieta analýzu britského protimonopolného úradu a dodal, že s ním bude spolupracovať, aby rozptýlil "nepravdivý názor", že akvizícia poškodí hospodársku súťaž.



Už dlhší čas sa diskutuje, či nemali byť regulačné orgány v minulosti prísnejšie pri posudzovaní akvizícií Facebooku, ale aj ďalších technologických gigantov. Často sa ako príklad uvádza prevzatie Instagramu za 1 miliardu USD v roku 2012 a prevzatie WhatsAppu za 22 miliárd USD v roku 2014.



Konečné stanovisko CMA k akvizícii Giphy by malo byť predložené začiatkom októbra.