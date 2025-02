Plány na priame vlakové spojenie medzi Britániou a Nemeckom napredujú

Londýn 21. februára (TASR) - Cestovanie vlakom z Nemecka do Spojeného kráľovstva by mohlo byť čoskoro jednoduchšie. Po podpísaní novej dohody o spolupráci medzi prevádzkovateľmi tunela pod Lamanšským prieplavom a britskej vysokorýchlostnej trate naberajú plány na priame spojenie z Kolína nad Rýnom a Frankfurtu nad Mohanom do britskej metropoly Londýn jasnejšie kontúry, napísal v piatok denník Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zatiaľ nie je známe, kedy by mohli premávať prvé priame vlaky. V súčasnosti je cestovanie vlakom z Nemecka do Londýna možné len s prestupom. Podľa nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB) je denne k dispozícii až desať spojov s prestupom v Bruseli. O priamom spojení sa hovorí už dlhé roky. Doteraz cez tunel pod Lamanšským prielivom premávajú len vysokorýchlostné osobné vlaky francúzsko-britskej spoločnosti Eurostar.



Prevádzkovateľ tunela pod Lamanšským prielivom Getlink oznámil, že plánuje "sériu nových destinácií" v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku. Na pozadí rozhodnutia je plánované rozšírenie londýnskej diaľkovej železničnej stanice St Pancras International, čo so sebou prinesie výrazné zvýšenie kapacity pre cestujúcich. Cieľom je, aby konkurenčné železničné spoločnosti mohli z Londýna obsluhovať nové destinácie, uviedol Times.