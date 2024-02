Plány SR neobsahujú jasnú víziu, ako zrealizovať zelenú transformáciu

Bratislava 11. februára (TASR) - Strategické plány Slovenska neobsahujú jasnú víziu, ako sa "zelená" transformácia zrealizuje. Zároveň nevyužívame financie efektívne na jej realizáciu. Ak sa však prevedie s jasným plánom, vie riešiť množstvo existujúcich problémov. Tieto informácie odzneli v diskusii "Zelená transformácia: príležitosti a hrozby", ktorú v stredu (7. 2.) zorganizovalo združenie Slovenská klimatická iniciatíva (SKI).



"Ak chceme byť konkurencieschopní aj o 20 rokov, musíme na procese transformácie začať pracovať už teraz. Nové rodiace sa odvetvia sú príležitosť na zvyšovanie HDP. Dokazuje to aj vývoj na úrovni EU, ktorá od roku 1990 aktívne znižuje emisie skleníkových plynov, a pritom jej hospodárstvo rastie," uviedol v diskusii poslanec Národnej rady SR Ivan Štefunko (PS).



Šéfredaktor webu Energie-portal Radovan Potočár upozornil, že Slovensko za minulý rok inštalovalo 270 megawattov z obnoviteľných zdrojov energie OZE, zatiaľ čo v Česku to bolo viac ako trojnásobok. Je podľa neho otázne, ako sa podarí OZE na Slovensku zavádzať v ďalších rokoch.



Podľa koordinátorky SKI Kateřiny Chajdiakovej Európska komisia navrhla, aby emisie do roku 2040 dosiahli oproti roku 1990 90-percentný pokles. "Tento prístup sa môže zdať príliš ambiciózny, ale podporuje to, čo odznieva už dávno, že potrebujeme byť aktívnejší v našom spoločnom úsilí," konštatovala.



Komisia tak podľa nej ukazuje trajektóriu, akou sa máme k neutralite priblížiť. "Proces je tak predvídateľný a všetci kľúčoví hráči sa tak vedia na proces pripraviť. To je niečo, čo chýba na Slovensku, jasné ukazovatele, ako dosiahneme požadované ciele," uzavrela.