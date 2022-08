Plat výrobných operátorov v Jaguari sa zvýši o takmer 10 percent

Nitra 17. augusta (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia, pôsobiaca v nitrianskom priemyselnom parku, ukončila kolektívne vyjednávania a s Modernými odbormi AIOS Jaguar Land Rover Slovensko sa dohodla na novej Kolektívnej zmluve. Tá bude platiť šesť rokov do 31. októbra 2028. V rámci nej firma zaručuje zvýšenie garantovaného príjmu vo výrobe od 1. septembra a následne jeho zaručený nárast každý rok počas trvania Kolektívnej zmluvy, informoval predseda odborov Jaguar Land Rover Peter Mrázik.



"Od začiatku septembra sa bude celková mesačná mzda výrobných pracovníkov pohybovať v rozmedzí od 1276 do 2104 eur, v prípade výrobných operátorov sa zvýši o 9,56 percenta na 1331 eur. Pre nevýrobných zamestnancov došlo k zvýšeniu miezd od 1. júla tohto roku. Nový koncept odmeňovania sa sústredil na to, aby sa v maximálnej miere zvýšila garantovaná časť mzdy a len jedna zložka mzdy, dochádzkový bonus, ostala variabilnou. Vďaka tomu sa významne navýši mesačný disponibilný príjem výrobných zamestnancov, ktorý je zaručený a každoročne sa bude zvyšovať," povedal Mrázik. Ako sa nárast miezd prejaví na celkových mzdových nákladoch automobilky, firma nechce špecifikovať, podľa Mrázika ide o rádovo niekoľko miliónov eur.



Spoločnosť uzavrela so sociálnym partnerom zároveň dohodu pre prípad, ak by prišlo k zmene na trhu práce v oblasti odmeňovania. Spoločným rokovaním by sa v takom prípade upravili platy tak, aby sa dosiahol deklarovaný cieľ poskytovať mzdy vždy nad priemerom porovnateľného trhu na Slovensku. "Vďaka tejto úprave a posilneniu garantovanej zložky mzdy má tak Jaguar Land Rover ašpiráciu poskytovať jednu z najvyšších garantovaných tarifných miezd na automotive trhu," skonštatovala manažérka pre firemné záležitosti Miroslava Remenárová. Nová dohoda zahŕňa aj zvýšenie príplatkov, rozšírenie ponuky benefitov a udržanie existujúcich výhod pre zamestnancov.



Jaguar Land Rover Slovakia pôsobí v Nitre od októbra 2018. Aktuálne sa pripravuje na spustenie tretej zmeny, do septembra pribudne v závode viac ako 750 nových pracovných miest. Celkovo tak bude automobilka zamestnávať 4500 zamestnancov.