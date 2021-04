Platby kartami v Británii dosiahli najvyššiu úroveň od predvianoc

Londýn 8. apríla (TASR) - Výdavky britských domácností cez kreditné a debetné karty za týždeň do 1. apríla výrazne vzrástli a dosiahli 88 % priemeru pred pandémiou nového koronavírusu. Boli tiež najvyššie od predvianočného týždňa, uviedol to vo štvrtok britský štatistický úrad ONS.



ONS upozornil, že tieto údaje nie sú očistené od sezónnych vplyvov a k nárastu platieb prispelo aj uhrádzanie účtov za domácnosti na konci mesiaca, a tiež nákup potravín pred Veľkou nocou.



Ale zároveň sú tieto čísla ďalšou známkou toho, že sa ostrovná ekonomika začína spamätávať z pandémie nového koronavírusu, keďže sa zmierňujú obmedzenia po zaočkovaní viac ako polovice dospelej populácie.



Spoločnosť Barclaycard v stredu (7. 4.) uviedla, že platby kartami na golfových ihriskách minulý týždeň vyskočili päťnásobne po tom, ako ich znovu otvorili pre verejnosť.



V stavebníctve došlo už minulý mesiac k strmému nárastu aktivity, najprudšiemu od roku 2014, keďže sa obnovili práce na zastavených projektoch v očakávaní opätovného otvorenia obchodov, krčiem a reštaurácií na budúci týždeň. A náborové firmy zaznamenali najväčší nárast počtu stálych zamestnancov za šesť rokov.



Medzinárodný menový fond tento týždeň predpovedal Británii v roku 2021 rast ekonomiky o 5,3 %, ale nepredpokladá jej návrat na úroveň pred krízou skôr, ako na budúci rok.



Britská centrálna banka Bank of England očakáva rýchly počiatočný rast hospodárstva po uvoľnení blokád, varovala však, že po skončení vládnej podpory môže dôjsť k zvýšeniu nezamestnanosti.



Podľa údajov ONS firmy mali v polovici marca vo vládnom programe udržania pracovných miest (kurzarbeit) 19 % zamestnancov, čo zodpovedá zhruba 6 miliónom ľudí. To je oveľa viac ako 11 % na začiatku decembra, pred sprísnením blokád na zastavenie pandémie.