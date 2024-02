Platby mobilom rastú, platí sa tak už každá piata úhrada v obchodoch

Bratislava 24. februára (TASR) - Čoraz viac Slovákov platí v obchodoch za nakúpený tovar mobilmi. Kým ešte pred troma rokmi tvorili úhrady týmto spôsobom 5 % z celkového objemu platieb pri termináloch v predajniach, v súčasnej dobe je to už viac ako 20 %. Vyplýva z údajov finančnej spoločnosti Home Credit.



"Už dlhšie registrujeme čoraz väčší záujem o moderné technológie aj v oblasti spotrebiteľského financovania. Samozrejme, patrí sem aj stále populárnejšia platba smartfónmi, kde sme zaznamenali medziročný nárast objemu transakcií mobilom až o 36 %. Na druhej strane badáme, že objem nákupov uhradených u obchodníkov fyzickou kartou klesol medziročne o štvrtinu," priblížil riaditeľ divízie obchodu spoločnosti Marek Tomčík.



Zdôraznil, že NFC platby, teda bezkontaktné platby mobilom, prebiehajú veľmi jednoducho. Stačí si v obchode odomknúť telefón napríklad pomocou odtlačku prsta, priložiť ho k terminálu a platba je čoskoro zrealizovaná.



Trend digitalizácie je však podľa odborníka vidieť aj v prípade stále viac využívaných virtuálnych platobných kariet. Zatiaľ čo ešte v prvej polovici roka 2021 tvorili len nepatrné množstvo z celkového počtu vydaných platobných kariet, v súčasnosti je ich postavenie silnejšie. Podľa údajov Home Credit je tento pomer aktuálne na úrovni 83 % fyzických a 17 % virtuálnych platobných kariet.



"Samozrejme, množstvo ľudí vlastní popri virtuálnych kartách aj plastové, no omnoho viac v bežnom živote využívajú práve tie digitalizované a klasické karty majú jednoducho uložené v peňaženkách. Každopádne, počty virtuálnych kariet z roka na rok rastú, čo sa aj očakávalo. Z našich dát vyplýva, že vydaných virtuálnych kariet medziročne pribudlo až o 143 %," vyčíslil Tomčík.



Virtuálna karta uložená do mobilnej peňaženky sa dá podľa neho využívať rovnako ako plastová, je však ešte bezpečnejšia. Vďaka zabezpečenej aplikácii totiž nemôže dôjsť k jej odcudzeniu, nemôže ju napríklad nikto ukradnúť s peňaženkou ako v prípade fyzickej karty.