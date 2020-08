Platby na cestách by mohli motoristi realizovať cez evidenčné číslo

Bratislava 6. augusta (TASR) – Motoristi by mohli za diaľničné známky, ale aj tankovanie, parkovanie či jedlo v "drive-thru" reštauráciách platiť automaticky a bezkontaktne na základe evidenčného čísla vozidla. Túto ambíciu má aplikácia pre vodičov osobných áut, ktorá sa chce presadiť v Európe.



Ide o automatický online a offline platobný systém poľskej spoločnosti Autopay. Vodiči v tomto systéme môžu mýtnymi úsekmi diaľnice medzi mestami prechádzať bez zastavenia. Užívateľ sa zaregistruje cez webovú stránku alebo aplikáciu a spáruje svoj profil s platobnou kartou. Aplikácia funguje v Poľsku, pričom zástupcovia spoločnosti už rokujú s viacerými európskymi investormi a potenciálnymi obchodnými partnermi.



Výzvou je tak podľa spoločnosti vytvoriť systém, ktorý bude aplikovateľný na už existujúce technické riešenia vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ). "My chceme vytvoriť systém, ktorý umožní pohybovať sa po celej EÚ pomocou jednej aplikácie bez dopravných zápch na diaľničných mýtnych bránach, bez nálepiek na oknách, bez stresu a navyše pri nižších emisiách," tvrdí člen predstavenstva spoločnosti Milosz Kurzawski.



Spoločnosť má ambíciu vytvoriť komplexný systém pre automatické platby autom, keď sa evidenčné čísla budú využívať ako nástroj na vykonanie transakcie tak, ako je to pri platbe kartou alebo mobilom. "Vďaka ŠPZ budete môcť zaplatiť diaľničné poplatky, parkovné, benzín či vykonať platby v 'drive-thru' reštauráciách," priblížil Bartlomiej Gast zo spoločnosti.