Platby na konci roka ovplyvnia sviatky, posielať ich treba v predstihu

Bratislava 19. decembra (TASR) - Platby na konci roka je dôležité posielať v dostatočnom časovom predstihu. Vianočné sviatky a koniec roka, ktorý vychádza na víkend, ovplyvnia otváracie hodiny pobočiek aj lehoty v prípade elektronických platieb. Upozornili na to viaceré slovenské banky.



"Aby klienti uhradili všetky svoje záväzky včas, platobné príkazy je potrebné zadávať v dostatočnom predstihu. V opačnom prípade môžu byť platba zrealizovaná až v budúcom roku. Pre čo najrýchlejšie uhrádzanie platieb odporúčame využívať internetové bankovníctvo alebo mobilnú aplikáciu," uviedla hovorkyňa ČSOB Michaela Lovásová.



Počas vianočných sviatkov 24. až 26. decembra budú všetky pobočky banky zatvorené, rovnako aj 1. a 6. januára. Posledný deň roka, v nedeľu 31. decembra si v nich klienti vybavia potrebné záležitosti len do obeda, a to vo vybraných nákupných centrách.



Ak klient potrebuje, aby boli jeho finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu ešte do konca roka, najlepšie je podľa hovorkyne využiť internetbanking alebo mobilnú aplikáciu. "Keď má príjemca účet v ČSOB, stačí tak urobiť 31. decembra do 21.00 h. Ak sa klienti rozhodnú, že využijú túto službu v pobočke, mali by ju navštíviť najneskôr 29. decembra do 15.00 h. V opačnom prípade budú peniaze na účte príjemcu až po sviatkoch 2. januára," upozornila Lovásová. Ak klient posiela financie do inej banky, je potrebné ich poslať elektronicky najneskôr 28. decembra do 21.00 h. Pobočku je potrebné navštíviť v rovnaký deň do 15.00 h.



Pri niektorých platbách je dôležité postrážiť si termíny a ich premeškanie sa nemusí vyplatiť. "Napríklad na získanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu či daňovej úľavy pri dôchodkovom sporení je potrebné, aby boli peniaze pripísané na účet príslušnej inštitúcie ešte v tomto roku," upozornila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Takéto platby by si preto klienti nemali nechávať na poslednú chvíľu.



Prevod do inej banky môže byť rýchly, pokiaľ je zapojená do systému okamžitých platieb. "Okamžité platby fungujú sedem dní v týždni, vrátane sviatkov a víkendov. Keďže ich umožňujú viaceré veľké banky na Slovensku, veľa klientov tak môže posielať peniaze do inej banky pokojne aj na Silvestra, budú tam za pár sekúnd," konštatovala hovorkyňa.



Rýchlym riešením môže byť aj priamy vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. "Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke. Vložiť peniaze na účet vedený v Slovenskej sporiteľni tak môžete aj na Silvestra, avšak iba v nákupných centrách do 12.00 h," doplnila Cesnaková.



Tak ako v iných bankách, pobočky Slovenskej sporiteľne sú vo sviatočné dni zatvorené. Od 27. do 30. decembra budú otvorené podľa štandardných otváracích hodín, v nedeľu 31. decembra budú pobočky v nákupných centrách otvorené do 12.00 h.



Upravené otváracie hodiny pobočiek má v tomto období aj Tatra banka. "V období od 27. decembra do 30. decembra privítame klientov počas štandardných otváracích hodín každej pobočky. Na Silvestra zostanú pobočky tento rok zatvorené, a to aj tie, ktoré sú súčasťou nákupných centier," priblížila hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.



Ak klienti požadujú, aby finančné prostriedky z ich účtu odišli aj boli pripísané na účet príjemcu ešte v roku 2023, je podľa nej potrebné rozlíšiť, do akej banky má byť prevod zrealizovaný. Pri posielaní peňazí medzi účtami v Tatra banke cez mobilnú aplikáciu alebo internetbanking ich stačí poslať 31. decembra. To isté platí v prípade okamžitých platieb medzi bankami. "V prípade ostatných prevodov do slovenských bánk platí termín na ich zaslanie 28. decembra," dodala Miklošovičová.