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Platforma Boataround zvýšila tržby v Taliansku a Nemecku takmer o 50 %
Spoločnosť v súčasnosti posilňuje svoju kapitálovú stabilitu. Jej zakladatelia podpísali v apríli tohto roka novú investičnú dohodu so spoločnosťami Reflex Capital a Crowdberry.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská technologická spoločnosť Boataround, ktorá prevádzkuje online platformu na globálny prenájom lodí, zaznamenala v prvom kvartáli 2026 prevádzkový zisk 376.000 eur. V rovnakom období minulého roka pritom firma vykazovala stratu približne 900.000 eur. Ako informovala spoločnosť na základe svojich interných údajov, kvartálne tržby dosiahli 2,67 milióna eur, pričom najvýraznejší medziročný rast zaznamenali v Nemecku (o 49 %) a v Taliansku (o 42 %).
Spoločnosť v súčasnosti posilňuje svoju kapitálovú stabilitu. Jej zakladatelia podpísali v apríli tohto roka novú investičnú dohodu so spoločnosťami Reflex Capital a Crowdberry. Na jej základe investujú do firmy v priebehu druhého kvartálu 2026 ďalších tri až 3,5 milióna eur. Platforma zároveň oznámila strategickú spoluprácu s firmou Boatsafe, ktorá je partnerom poisťovne Allianz. Klientom to priamo v procese rezervácie lode umožní poistenie zodpovednosti kapitána, storna či depozitu.
„Výsledky potvrdzujú, že v Boataround máme nastavený stabilný a dlhodobo udržateľný biznis model, vďaka ktorému dokážeme úspešne rásť aj na vysokokonkurenčných západoeurópskych trhoch. Z Bratislavy riadime globálnu technologickú platformu, ktorej dôverujú zákazníci v celej Európe,“ zhodnotil Pavel Pribiš, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá vznikla v roku 2016.
Spoločnosť v súčasnosti posilňuje svoju kapitálovú stabilitu. Jej zakladatelia podpísali v apríli tohto roka novú investičnú dohodu so spoločnosťami Reflex Capital a Crowdberry. Na jej základe investujú do firmy v priebehu druhého kvartálu 2026 ďalších tri až 3,5 milióna eur. Platforma zároveň oznámila strategickú spoluprácu s firmou Boatsafe, ktorá je partnerom poisťovne Allianz. Klientom to priamo v procese rezervácie lode umožní poistenie zodpovednosti kapitána, storna či depozitu.
„Výsledky potvrdzujú, že v Boataround máme nastavený stabilný a dlhodobo udržateľný biznis model, vďaka ktorému dokážeme úspešne rásť aj na vysokokonkurenčných západoeurópskych trhoch. Z Bratislavy riadime globálnu technologickú platformu, ktorej dôverujú zákazníci v celej Európe,“ zhodnotil Pavel Pribiš, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá vznikla v roku 2016.