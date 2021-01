Platforma BPB: Rok 2021 prinesie pre stavebníkov viacero výziev

Bratislava 2. januára (TASR) – Rok 2021 prinesie pre stavebníkov viacero výziev. Týkajú sa napríklad nových požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov či nastavenia a implementácie všetkých stimulov na obnovu budov. Pre TASR to uviedla riaditeľka platformy Budovy pre Budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová.



Ako pripomenula, od Nového roka musia byť všetky budovy stavané v energetickej triede A0, teda na úrovni budovy s takmer nulovou potrebou energie. "Táto požiadavka platí aj pre významne obnovované budovy, pokiaľ to je technicky, ekonomicky a funkčne možné," dodala Nikodemová.



Druhou výzvou je nastavenie stimulov na obnovu budov, ktoré majú pomôcť k oživeniu ekonomiky, ale aj prispieť k postupnému dosahovaniu klimatických cieľov. "Pokiaľ budú do sektora budov prúdiť oveľa väčšie financie z verejných zdrojov, je potrebné, aby podporovali kvalitné budovy, ktoré sú energeticky efektívne a environmentálne šetrné," poznamenala Nikodemová s tým, že pri implementácii týchto opatrení je podstatné aj to, ako jednotlivé rezorty dokážu medzi sebou efektívne spolupracovať. Z pohľadu legislatívy bude v novom roku podľa Nikodemovej kľúčová príprava nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní.



Ako zhodnotila Nikodemová rok 2020, aj sektor stavebníctva bol poznačený koronakrízou. V septembri 2020 sa stavebníctvo prepadlo takmer o štvrtinu, čo je najhorším výsledkom od októbra 2016. Pandémia však pomohla sústrediť pozornosť na význam budov, v ktorých ľudia počas prísnych opatrení trávili množstvo času. Viac zreteľné boli problémy, ako napríklad prehrievanie bytov v lete alebo nevyhovujúce prirodzené svetlo. Firmy začali viac riešiť, ako zlepšiť filtráciu vzduchu, či ako obmedziť šírenie vírusu a ako ochrániť svojich zamestnancov. "Niektoré z efektov pandémie môžu pretrvávať a z dlhodobého hľadiska vytvárať nové požiadavky na kvalitu budov," dodala Nikodemová.



Nikodemová predpokladá, že rok 2021 so sebou prinesie aj začiatok procesu oživovania ekonomiky. Vyzdvihla aj príležitosť v podobe európskych peňazí, ktoré môžu vyriešiť aj dlho zanedbávané problémy. "Verejné investície do obnovy budov, ktoré by mali stimulovať aj tie súkromné, ponúkajú podľa viacerých odborných štúdií ideálnu príležitosť, ako naštartovať národné a lokálne ekonomiky," okomentovala Nikodemová.