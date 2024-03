Platforma BPB uvítala revíziu smernice o hospodárnosti budov

Bratislava 12. marca (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) uvítala revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov - EPBD, ktorú v utorok schválil Európsky parlament. Upozornila však, že nové pravidlá pre budovy budú skutočnou zmenou, len ak ich Slovensko správne implementuje. V utorok o tom informovala riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.



"Revíziu EPBD vnímame ako príležitosť, ktorá dokáže vytvoriť priestor na konkrétne politiky. Členské štáty majú dosť veľkú mieru flexibility, ako smernicu transponujú do svojej legislatívy. To na jednu stranu umožňuje naozaj napasovať politiky na konkrétne podmienky daného štátu, zároveň to vytvára riziko, že pri transpozícii pôjdeme na Slovensku smerom výnimiek alebo minimalistických riešení," uviedla Nikodemová s tým, že len dôsledná transpozícia a následne realizácia opatrení prostredníctvom konkrétnych politík môže zaručiť ciele stanovené v smernici.



Platforma pripomenula, že na plnenie cieľov smernice sú naviazané aj financie z Európskej únie (EÚ). Z plánu obnovy je podľa Nikodemovej alokovaných 2,7 miliardy eur a z eurofondov 0,7 miliardy eur na sektor budov.



"Transpozícia revidovanej smernice ukáže, nakoľko chceme pomôcť vlastníkom najhorších budov vymaniť sa z pasce neúnosne vysokých nákladov na vykurovanie alebo vypínania vykurovania vo väčšine miestností. Definuje tiež štandard pre nové budovy a môže stavebníkom poskytnúť návod, ako investovať do budovy so skutočne nízkymi nákladmi na prevádzku," uviedol analytik BPB Richard Paksi.



Podľa BPB návrh revízie obsahuje množstvo nových politík, ale aj posilnenie a úpravu tých, ktoré členské štáty už implementovali. Veľký dôraz je podľa platformy kladený na obnovu existujúceho fondu budov prostredníctvom nových nástrojov, ako sú minimálne energetické štandardy budov, renovačné pasporty či posilnenie finančných stimulov. Návrh smernice navrhuje taktiež ambicióznejšie štandardy pre nové budovy.