Platforma BPB víta spustenie obnovy domov v čase energetickej krízy

Bratislava 6. septembra (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) víta, že vláda zverejnila prvé dve výzvy na obnovu 4000 rodinných domov s alokáciou 30 miliónov eur z plánu obnovy. Majiteľom domov to má pomôcť zlepšiť energetickú hospodárnosť a kvalitu bývania. Podľa platformy približne 340.000 rodinných domov možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu.



"Naša platforma dlhodobo upozorňovala, že naše bývalé dotačné programy pre rodinné domy boli poddimenzované. Teraz vláda prichádza s novou schémou a masívnou investíciou a to považujeme za správny krok, lebo potenciál v sektore rodinných domov je obrovský. O to je táto téma aktuálnejšia v čase, keď pociťujeme enormný nárast cien energií a energetickú krízu," skonštatovala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Z analýzy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 podľa platformy vyplýva, že približne 340.000 rodinných domov možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu. "Potenciál na hĺbkovú obnovu z hľadiska dotačnej schémy má však až 580.000 rodinných domov, čo je takmer 54 % všetkých domov na Slovensku," dodal analytik platformy Richard Paksi.



Platforma víta aj inovatívne prvky v nastavení výzvy - motivačné nastavenie príspevkov podľa ambicióznosti obnovy, podporu cez kampane, technickú asistenciu a tiež rozdelenie výzvy tak, aby na príspevky dosiahli aj sociálne zraniteľné skupiny. Podľa Nikodemovej je zároveň dôležité, aby sa vláda pripravila flexibilne reagovať na prvé reakcie ľudí a aby vedela na základe skúsenosti z prvých projektov flexibilne reagovať a upravovať program.



Majitelia starších rodinných domov sa budú môcť uchádzať o prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR spolu v hodnote 30 miliónov eur. V utorok na tlačovej konferencii to oznámili premiér Eduard Heger spolu s ministrom financií Igorom Matovičom a šéfom envirorezortu Jánom Budajom (všetci OĽANO).