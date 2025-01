Platforma BPB:Financovanie obnov bude kvôli stavu stavebníctva kľúčové

Bratislava 5. januára (TASR) - Dofinancovanie podpory obnovy budov bude v roku 2025 kľúčovým politickým rozhodnutím. Slovenské stavebníctvo sa v súčasnosti prepadáva a európske finančné zdroje na obnovu budov sú takmer vyčerpané. Upozornila na to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), podľa ktorej by malo pomôcť najmä zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a podpora renovácií.



"Ak vláda v roku 2025 nepristúpi k podpore stavebníctva a investíciám do sektora, hrozí, že stavebníctvo upadne do ešte hlbšej krízy, ako tomu bolo v roku 2024," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová. Stavebný sektor pritom podľa platformy čelil v minulom roku historickému prepadu, ktorý mal byť v septembri najvýraznejší za uplynulé štyri roky.



Rekonštrukcie stavieb financované z Európskej únie podľa predstaviteľov platformy zabezpečili, že nedošlo k ešte výraznejšiemu prepadu. V tejto súvislosti odborníci opätovne upozornili na stav financií rozpočtov viacerých programov ako Obnov dom alebo výziev na obnovu verejných budov, ktoré sú už v súčasnosti vyčerpané alebo budú vyčerpané v priebehu tohto roka. Dopyt po tejto forme podpory je pritom podľa platformy obrovský.



Pri obnove budov by malo byť nevyhnutné získanie zdrojov aj mimo európskych fondov a verejných rozpočtov. Riešením by mohli byť garantované energetické služby, ktoré umožňujú zapojiť komerčné zdroje na financovanie približne 30 % nákladov na obnovu budov, pričom garantujú úspory energie, doplnili odborníci. Tento prístup by mohol podľa nich výrazne podporiť obnovu verejných budov už v tomto roku.



"Od vlády očakávame jasnú víziu a strategické rozhodnutia, ktoré umožnia stavebnému sektoru obnoviť stabilitu. Investície do energetickej efektívnosti nie sú len ekologickým, ale aj ekonomickým riešením, ktoré dokáže podporiť regionálnu zamestnanosť. Pokračovanie umelých cenových stropov na energie brzdí motiváciu na znižovanie energetickej spotreby. Zreálnenie cien by mohlo naštartovať investície do obnovy, čím by sa znížili náklady na prevádzku budov a podpora by bola efektívnejšia," uzavrela Nikodemová.