Platforma Budovy pre budúcnosť navrhla vláde opatrenia na obnovu budov

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, kde dávajú domácnosti najviac zo svojich príjmov na energie spojené s bývaním. Približne 150.000 slovenských domácností má problém vykúriť si domov a spadá do energetickej chudoby. Upozorňuje na to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorá pripravila návrh na zlepšenie sociálnej politiky novej vlády opatreniami zameranými na obnovu budov.



"Hlavným dôvodom je zlý technický stav domov s veľkými tepelnými stratami. Až 340.000 rodinných domov (34 %) je stále v pôvodnom stave a väčšina z nich je starších ako 40 rokov. Jednoduchým zateplením strechy je možné ušetriť 15 % energie, no komplexnou obnovou je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 %," vysvetlil analytik platformy BPB Richard Paksi. BPB tak vidí veľký potenciál obnovy v sektore rodinných domov. Jedným z návrhov opatrení je preto pokračovať v obnove rodinných domov cez schému Obnov dom.



Obnovu potrebujú aj verejné budovy, približne tri štvrtiny z nich sú podľa BPB energeticky nehospodárne. "Náklady na vykurovanie verejných budov dosiahli v roku 2021 takmer 500 miliónov eur. Pri zohľadnení skutočných cien energií by sa náklady v roku 2022 mohli blížiť k jednej miliarde," uviedlo združenie BPB s tým, že komplexnou obnovou budov možno dosiahnuť viac ako 70 % zníženie spotreby energie vo verejnej budove.



Aj tieto témy obsiahlo združenie BPB v materiáli, ktorý obsahuje osem oblastí s konkrétnymi krokmi na riešenie energetickej chudoby, znižovania účtov za energie, ale aj rozvoj lokálnej ekonomiky a podporu zdravia.



Zlepšovanie energetickej efektivity v budovách je podľa BPB riešenie pre mnoho oblastí. "Nová vláda by mala do svojho programu zakomponovať komplexný prístup k obnove budov. V dnešnej ekonomickej situácii je pokračovanie a zlepšenie programov na podporu obnovy budov základným kameňom šetrenia financií ľudí aj verejnej správy. Zároveň aj znižuje našu závislosť od fosílnych zdrojov," uviedla riaditeľka BPB Katarína Nikodemová s tým, že materiál poslali novým ministrom.



Na naštartovanie obnovy a výstavby je podľa BPB potrebné, aby vláda podporila najmä stavebníkov, občanov a samosprávy. Platforma tiež navrhuje pokračovať v obnove rodinných domov cez schému Obnov dom, podporu kvalifikovanej pracovnej sily či využívanie garantovaných energetických služieb pri obnove verejných budov.



BPB prízvukuje, že ich návrhy sú podložené analýzami a dátami. "Dlhodobo upozorňujeme na to, aký potenciál na riešenie energetickej krízy či sociálnej situácie má obnova budov. Stojíme na začiatku ďalšej vykurovacej sezóny a obnova budov stále napreduje pomalým tempom. Komplexný prístup k tejto problematike pomôže každému v tejto krajine," doplnila Nikodemová.