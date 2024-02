Platforma Budovy pre budúcnosť víta návrh EK znížiť emisie

Bratislava 7. februára (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) víta návrh Európskej komisie (EK) znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 2040, hoci sa podľa platformy môže zdať vzdialený. Platforma vníma návrh ako potvrdenie trajektórie a mierne zvýšenie ambície. V stredu o tom informovala riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.



"Podľa Klimatického zákona EÚ by totiž mali emisie v roku 2040 dosiahnuť pokles o 80 % oproti 1990 a pri pokračovaní súčasných opatrení vrátane implementácie Európskej zelenej dohody až 85 %. V tomto kontexte zvýšenie ambície z 85 % na 90 % nevyzerá až tak nereálne," uviedla.



Návrh podľa Nikodemovej udáva istú predvídateľnosť, ktorú potrebujú okrem štátov aj firmy, ktorým záleží na bezemisnej budúcnosti. Napríklad stavebný sektor bude podľa nej hrať pre dosiahnutie týchto ambícií veľkú rolu.



Firmy už dnes poznajú technológie a produkty, ktoré vedia sektor budov dekarbonizovať. Stačí, ak tieto ambície podporia aj politickí predstavitelia formou správne nastavených politík, opatrení a finančných impulzov pre budovy. Nie je však pochýb, že na ich správnu implementáciu potrebujeme vecnú diskusiu naprieč sektormi a dostatočný priestor, než sa návrh pretaví do legislatívy. Sme presvedčení, že v oblasti energetickej efektívnosti budov sa dá robiť oveľa viac, ako robíme dnes, dodala.