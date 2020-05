Platforma Digitálne doma má pomôcť podnikateľom prekonať pandémiu

Bratislava 14. mája (TASR) – Občianska iniciatíva Hackvirus vytvorila na pomoc pre podnikateľov novú platformu Digitálne doma. V nej sú im k dispozícii žiadosti, právne dokumenty či rôzne návody. Prostredníctvom tohto riešenia dokážu medzi sebou jednotliví podnikatelia i komunikovať a vymieňať si tak skúsenosti. TASR o tom vo štvrtok informovala iniciatíva.



„Registrácia na platformu digitalnedoma.sk je veľmi jednoduchá. Podnikatelia, ktorí hľadajú pomoc, tu vyplnia základné údaje – meno, priezvisko, názov spoločnosti. Tieto údaje sa prepoja s Finstatom a zvyšné údaje o firme (ako napríklad IČO, DIČ a podobne) sa automaticky doplnia. Firmy, ktoré sa chcú do pomoci zapojiť, môžu poslať svoju ponuku na help@digitalnedoma.sk,“ vysvetlil Dušan Duffek zo spoločnosti Campus Cowork, ktorá je spoluiniciátorom technického riešenia tejto platformy.



Cieľom platformy Digitálne doma je pomôcť firmám s digitálnou transformáciou a umožniť im prístup k žiadostiam či právnym dokumentom. Na platforme podnikatelia nájdu aj návody z oblasti práva, marketingu a ďalších sektorov. „K dispozícii sú automatizované vzory dokumentov, zmlúv, ako aj žiadostí o štátnu pomoc, ktoré sú pre nich v tejto dobe kľúčové,“ dodala iniciatíva.



Platforma digitalnedoma.sk vzišla z projektu, ktorý pred časom podporilo aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Iniciatíva zozbierala viac ako 300 podnetov od podnikateľov a živnostníkov. „Veľmi často sa tu opakovali problémy v súvislosti so štátnou pomocou, v ktorej sa veľakrát podnikatelia nevedia zorientovať,“ uviedol jeden zo zakladateľov iniciatívy Juraj Gago. Ako dodal, mnoho firiem začína fungovať inak než doteraz, komunikujú so zamestnancami či partnermi i zákazníkmi prostredníctvom online nástrojov. „Preto sme sa rozhodli pripraviť pre nich platformu Digitálne doma,“ uzavrel Gago.