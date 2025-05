Platforma pre demokraciu apeluje na poslancov,aby novelu napadli na ÚS

Bratislava 7. mája (TASR) - Platforma pre demokraciu apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby novelu zákona o neziskových organizáciách napadli na Ústavnom súde (ÚS) SR. TASR o tom informovali predstavitelia platformy. Vyjadrili sklamanie, že prezident SR Peter Pellegrini novelu v stredu podpísal.



„Sme sklamaní postojom prezidenta, na ktorého sa obrátilo množstvo pomáhajúcich - sociálnych, charitatívnych, zdravotníckych i vzdelávacích platforiem a organizácií, ako aj predstavitelia samospráv a verejnej správy, s konkrétnymi príkladmi, kde ich dnes podpísaný zákon šikanuje a ohrozuje,“ uviedol programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač. Skonštatoval, že v konečnom dôsledku budú negatívne následky znášať občania, ktorí využívajú služby mimovládnych neziskových organizácií.



Ako dodal, Platforma pre demokraciu je aj naďalej presvedčená, že predmetná právna norma je protiústavná a v rozpore s právom Európskej únie.



Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované.