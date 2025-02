Vagač: Naznačovať výsledky auditu mimovládok je problematické

Bratislava 3. februára (TASR) - Je legitímne robiť vládny audit, no naznačovať jeho výsledky je problematické. Vyhlásil to riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač v reakcii na slová ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý cez víkend vyhlásil, že je potrebné urobiť finančný audit mimovládnych organizácií, pretože zneužívajú svoje financovanie.



"Je úplne legitímne, keď donor urobí kontrolu, ako subjekty, ktoré svojimi peniazmi podporil, míňajú jeho finančné prostriedky. To sa deje v občianskom sektore bežne. Takto mimovládne neziskové organizácie pravidelne kontrolujú štátne inštitúcie, súkromné i firemné nadácie aj veľkí individuálni darcovia. Pokladám však za veľmi problematické, ak niekto dopredu naznačuje, ako takáto kontrola dopadne. To nám dáva dôvod na pochybnosti, či vládny audit bude objektívny a nestranný," skonštatoval programový riaditeľ Platformy pre demokraciu.



Kaliňák vyhlásil, že je "evidentné, že mimovládne organizácie zneužívajú prostriedky, ku ktorým sa dostávajú" a že ich používajú z 90 percent na iné účely. Platforma pre demokraciu pripomenula, že ak niekto má dôkazy o subjektoch, ktoré zneužívajú finančné prostriedky a páchajú podvod, má ich bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.



"Obávame sa však, že v tomto prípade nejde o zneužitie financií alebo podvody, ale skôr o hľadanie akéhokoľvek, aj drobného pochybenia, aby bolo možné bezdôvodne kriminalizovať občiansky sektor alebo spochybniť dobrú prácu, ktorú tieto organizácie odviedli," dodal Vagač s tým, že sa to týka hlavne organizácií, ktoré pomáhali štátu zvládať nápor ukrajinských utečencov počas prvých mesiacov vojny na Ukrajine.



Štát vtedy podľa Vagača pomohol finančne, keďže mimovládky mu poskytli dobrovoľníkov a techniku na zvládnutie náporu utečencov, ktorý on sám nedokázal efektívne manažovať. "Keďže štát v tom čase nemal na tieto činnosti pripravený žiadny dotačný či grantový program, časť týchto aktivít sa financovala cez existujúce vládne podporné schémy," skonštatoval Vagač, ktorý pôsobil v minulosti ako splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.