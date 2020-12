Platforma StáleMámeChuť navrhla 6 opatrení na záchranu gastro sektora

Bratislava 14. decembra (TASR) - Trinásť združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, združených v platforme #StáleMámeChuť, konkrétne pomenovalo, ako by mohla vyzerať pomoc od štátu. Ide o šesť účinných opatrení rozložených do troch kategórií.



Prvá kategória zahŕňa okamžitú finančnú pomoc pre zachovanie zamestnanosti, ako je 100-percentná náhrada mzdy bez zbytočnej byrokracie, štátne záruky za úvery pre gastro prevádzky a podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa.



Ďalšou kategóriou pomoci sú opatrenia pre opätovné naštartovanie spotreby po uvoľnení opatrení, najmä priama finančná podpora konzumácie v gastro podnikoch, ako aj jasné podmienky pre opätovné otvorenie prevádzok.



Treťou kategóriou opatrení by podľa platformy mala byť systémová podpora gastro sektora, najmä dlhodobé zníženie DPH na stravovacie služby na 10 %.



Podnikatelia združení pod platformou #StáleMámeChuť rešpektujú všetky nariadenia vlády a opakovane žiadali zodpovedné štátne orgány, aby riešili zhoršujúcu sa situáciu v gastro sektore. Preto žiadajú o začatie rokovaní s predsedom vlády a ministerstvami dopravy a výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a financií, aby spoločne našli účinné a rýchle riešenia pomoci pre gastro. Sú pripravení poskytnúť všetky svoje skúsenosti a pomôcť tak tieto riešenia nielen nájsť, ale aj úspešne uviesť do praxe.



Podľa platformy je najvyšší čas, aby vláda SR prebrala zodpovednosť za kritickú situáciu v sektore stravovacích služieb a konečne aj týmto podnikom podala pomocnú ruku.



Signatármi platformy #StáleMámeChuť je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Iniciatíva Zachráňme gastro, Pomáhame si - gastro v korone, Pomoc pre gastro, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, ako aj Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.