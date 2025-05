Platia nové limity spotreby energie pre spotrebiče

Brusel 12. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že vo všetkých členských krajinách EÚ začali platiť aktualizované limity spotreby energie pre elektrické spotrebiče v pohotovostnom režime. Nové pravidlá sa vzťahujú na nové výrobky uvedené na jednotný trh EÚ od 9. mája. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia upozornila, že väčšina elektrických spotrebičov v krajinách EÚ používa elektrickú energiu, aj keď sú vypnuté alebo v „pohotovostnom“ režime. Od roku 2008 má EÚ zavedené pravidlá vnútorného trhu stanovujúce minimálne požiadavky na efektívnosť. Tieto pravidlá boli aktualizované v roku 2013, aby zahŕňali aj pohotovostný režim zariadení pripojených k sieti, čo sa vzťahuje na veľmi veľký počet rôznych výrobkov (okolo 800 miliónov výrobkov predaných ročne; v celej EÚ sa používa odhadom päť miliárd kusov takýchto výrobkov).



Nové opatrenia ekodizajnu, po revízii z apríla 2023, sú navrhnuté tak, že umožnia EÚ ušetriť ročne štyri terrawathodiny (TWh) elektrickej energie do roku 2030. Je to ekvivalent takmer dvojnásobku ročnej spotreby elektriny na Malte a postačilo by to na poháňanie viac ako jedného milióna elektrických áut a zníženie emisií CO2 o 1,4 milióna ton.



V dôsledku vstupu nových pravidiel do platnosti sa očakáva, že spotrebitelia v EÚ budú mať prospech z nižších účtov za energiu, pričom kolektívne úspory sa do roku 2030 odhadujú na 530 miliónov eur ročne.



Komisia spresnila, že nové pravidlá vyžadujú, aby boli spotrebiteľom sprístupnené podrobné informácie o spotrebe počas pohotovostného režimu. Pravidlá, ktoré zohľadňujú najnovší technologický pokrok, sa vzťahujú na nové výrobky uvedené na trh v EÚ od 9. mája.



Nové limity sa rozširujú aj na produkty využívajúce externé napájacie zdroje s nízkym napätím, ako sú Wi-Fi smerovače a bezdrôtové reproduktory. Po prvý raz zavádzajú aj limity pre motoricky ovládaný nábytok a stavebné prvky, ako sú závesy alebo písacie stoly.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)