Čoskoro budú musieť platitelia DPH fakturovať elektronicky

Bratislava 30. decembra (TASR) - Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) by mali od roku 2027 povinne fakturovať elektronicky a v reálnom čase oznamovať údaje z tuzemských transakcií finančnej správe. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Predbežnú informáciu o nej zverejnilo na portáli slov-lex.sk.



Zmena súvisí s bojom s daňovými únikmi a preberá sa ňou príslušná európska smernica. "Opatrenie na strane štátu prispeje k efektívnemu boju proti daňovým podvodom, má potenciál znížiť daňové medzery tak na dani z pridanej hodnoty, ako aj na dani z príjmov právnických osôb a zlepšiť výber daní," zhodnotil predkladateľ. Pre podnikateľov sa zase podľa MF zjednodušia obchodné operácie a dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia.



Za elektronickú faktúru sa bude podľa novely považovať len faktúra, ktorá bude obsahovať informácie vyžadované zákonom o DPH. Zároveň musí byť vyhotovená, zaslaná a prijatá v štruktúrovanom elektronickom formáte, ktorý umožní jej automatické spracovanie a bude v súlade s európskym štandardom pre elektronickú fakturáciu. Údaje z elektronických faktúr sa majú online oznamovať finančnej správe.



"Cieľom uvedených zmien je digitalizovať celý proces od vyhotovenia u dodávateľa až po spracovanie elektronickej faktúry u odberateľa, ako aj následného zaslania údajov z elektronickej faktúry finančnej správe tak, aby celý tento proces bol automatizovaný s minimom manuálnych zásahov, pričom výsledkom bude výrazné skrátenie procesov súvisiacich s prijatím faktúr a ich následným spracovaním," priblížil rezort financií. Skoršie zavedenie systému pre tuzemské transakcie má tiež pripraviť platiteľov na povinné oznamovanie údajov o cezhraničných transakciách, ktoré má byť podľa európskej smernice účinné k 1. júlu 2030.



Okrem týchto zmien má novela zákona o DPH od 1. januára 2026 priniesť aj úpravy v oblasti registrácie pre daň, s cieľom eliminovať vyhýbanie sa registračnej povinnosti. Zmeny majú nastať aj v oblasti zrušenia registrácie. Zámerom je zamedziť opätovnému vstupu osôb, ktoré sa preukázateľne aktívne a vedome podieľali na podvodných transakciách, do systému DPH.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely zasielaním podnetov alebo návrhov do 31. januára 2025. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je 2. štvrťrok 2025.