Platitelia poistného môžu žiadať o odklad preddavkov za marec

Bratislava 17. apríla (TASR) – Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí si platia zdravotné poistenie, môžu žiadať o odklad splatnosti preddavkov za marec vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Týmto krokom štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa aj súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a ZP Union zareagovali na vládou schválené opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19.



Zmena sa týka preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je po novom splatný v termíne do 31. júla 2020. "O odklad splatnosti poistného môžu požiadať zamestnávatelia a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 a viac percent. Vládne opatrenie sa nevzťahuje na poistné za zamestnancov. Zamestnávatelia sú naďalej povinní odvádzať poistné za svojich zamestnancov v pôvodných termínoch," pripomenula hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová.



VšZP sprístupnila v stredu (15. 4.) zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) formulár, pomocou ktorého môžu žiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné za mesiac marec. "Naši odborníci v pomerne krátkom čase vyvinuli jednoduché technické riešenie na uvedenie vládnych opatrení do praxe," vysvetlil generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček.



Zdôrazňuje, že hoci VšZP pripravila pre klientov formulár v elektronickej i listinnej forme, preferuje podávanie žiadostí elektronicky. "Nielen preto, že ide o najrýchlejší a najefektívnejší spôsob komunikácie, ale aj z dôvodu ochrany zdravia platiteľov poistného," pripomína. Štátna ZP podľa jeho slov pracuje na tom, aby sa žiadosť o odklad splatnosti preddavkov dala do VšZP čo najskôr doručovať aj cez ePobočku.



PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepiansky poukázal na to, že platitelia poistného majú v elektronickej pobočke najväčšej súkromnej ZP pôsobiacej na Slovensku možnosť podať čestné vyhlásenie, ktorým deklarujú splnenie zákonom stanovenej podmienky už od 6. apríla. "Na základe tejto informácie pristupujeme k posunu dátumu splatnosti preddavkov na poistné za marec 2020," komentoval pre TASR.



Union zdravotná poisťovňa má sprístupnenú možnosť podania oznámenia o odklade splatnosti preddavku za marec 2020 elektronicky, cez online pobočku od utorka (14. 4.). Hovorca Union ZP Matej Neumann tiež pripomenul, že túto možnosť majú ako SZČO, tak aj zamestnávatelia. "Platiteľom ponúkame viacero možností na doručenie oznámenia, aby si mali možnosť vybrať. Tlačivo je možné doručiť poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne, elektronicky na emailovú adresu odklad@union.sk či prostredníctvom správy cez svoje konto v Online pobočke, vybrať kategóriu Odklad splatnosti preddavku,“ uviedol pre TASR.



Doplnil, že už v prvý deň bolo do ZP Union doručených 48 žiadostí, z toho 25 cez online pobočku, 18 emailom, tri poštou a dve osobne na kontaktnom mieste.