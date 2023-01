Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice by sa mala predĺžiť

Bratislava 23. januára (TASR) – Platnosť rozhodnutia o umiestení stavby diaľnice by sa mohla predĺžiť na päť rokov zo súčasných troch rokov. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR poslanec Miloš Svrček (Sme rodina). Novela zároveň spresňuje i začiatok investície.



"Cieľom predloženého legislatívneho návrhu je v nadväznosti na potrebu zefektívnenia a akcelerácie procesov prípravy pri výstavbe diaľničnej siete v SR návrh opatrení, smerujúcich k optimalizácii jednotlivých procesov predovšetkým úpravou lehôt tak, aby sa zabezpečil náležitý prínos predpokladaných socioekonomických benefitov výstavby diaľničnej siete," uviedol Svrček v dôvodovej správe k navrhovanej novele.



Investičnú prípravu diaľnic a ciest komplikuje podľa poslanca náročná administratíva, ktorú investori vnímajú ako záťaž, napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov. Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu, pretože spôsobujú odklady naplánovaných diaľničných projektov.



Slovensko musí podľa Svrčeka urýchliť procesy prípravy a výstavby diaľnic, a to najmä úsekov patriacich do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), kde je krajina signatárom viacerých multilaterálnych dohôd. Ide napríklad o dobudovanie prepojenia rýchlostnej cesty R4 (ako rozšírenej siete TEN-T) a rýchlostnej cesty S19 (v Poľsku) do konca roku 2028.