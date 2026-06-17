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Platnosť výnimky z amerických sankcií na ruskú ropu vypršala
Nie je jasné, či USA plánujú ďalšie predĺženie tejto výnimky.
Autor TASR
Évian 17. júna (TASR) - Platnosť výnimky týkajúcej sa uvoľnených sankcií USA voči ruskej rope vypršala. V noci na stredu (miestneho času v USA) uplynulo obdobie stanovené v príslušnom dokumente amerického ministerstva financií, počas ktorého boli sankcie pozastavené. Nie je jasné, či USA plánujú ďalšie predĺženie tejto výnimky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Americký prezident Donald Trump v utorok (16. 6.) vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Povedal to počas summitu skupiny G7, kde sa lídri ekonomicky najvyspelejších krajín snažia zvýšiť tlak na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty sú v pozícii, keď po dosiahnutí dohody o ukončení vojny s Iránom nebudú potrebné výnimky zo sankcií pre ruskú ropu. Washington zaviedol a následne predĺžil výnimku pre ruskú ropu v tankeroch, ktoré sa už nachádzali na mori, čo znepokojilo európskych spojencov.
Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali krajiny, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump v utorok (16. 6.) vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Povedal to počas summitu skupiny G7, kde sa lídri ekonomicky najvyspelejších krajín snažia zvýšiť tlak na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty sú v pozícii, keď po dosiahnutí dohody o ukončení vojny s Iránom nebudú potrebné výnimky zo sankcií pre ruskú ropu. Washington zaviedol a následne predĺžil výnimku pre ruskú ropu v tankeroch, ktoré sa už nachádzali na mori, čo znepokojilo európskych spojencov.
Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali krajiny, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine.