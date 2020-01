Platnosť diaľničnej známky na rok 2019 sa končí

Bratislava 27. januára (TASR) – Platnosť ročnej diaľničnej známky na rok 2019 uplynie v piatok (31. 1.). Od 1. februára si tak vodiči, ktorí chcú využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, musia uhradiť známku platnú pre rok 2020. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Novinkou je diaľničná známka na takzvaný technický rok, ktorá bude platiť 365 dní.



Od 1. februára 2020 budú mať vodiči k dispozícii štyri typy diaľničných známok. Je to ročná známka, ktorá je platná do 31. januára 2021, známka platná 365 dní a vodiči majú k dispozícii aj 30-dňovú a 10-dňovú známku.



"Motoristi si môžu diaľničnú známku uhradiť buď na predajných miestach, čo sú väčšinou čerpacie stanice, na diaľničných hraničných priechodoch, alebo elektronicky cez stránku eznamka.sk či prostredníctvom mobilnej aplikácie eznamka. Predajné miesta sú označené logom 'eznamka'," priblížila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Diaľničiari odporúčajú poriadne si pri úhrade skontrolovať evidenčné číslo vozidla (EČV), krajinu registrácie a typ diaľničnej známky, teda či ide o známku na osobné či prípojné vozidlo. "Zadané údaje je možné si skontrolovať na papierovom alebo elektronickom doklade o kúpe. Nezabúdajte na to, že pri úhrade diaľničnej známky prevodom je začiatok platnosti diaľničnej známky posunutý, motorista je o tom pri úhrade známky informovaný," dodala hovorkyňa s tým, že pri úhrade diaľničnej známky je možné zadať svoje kontaktné údaje, teda mail alebo telefónne číslo, na ktoré motoristovi príde notifikácia o blížiacom sa konci platnosti diaľničnej známky.