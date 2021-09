Platobná agentúra má splnených 56 zo 72 opatrení na akreditáciu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) má mesiac pred obnovením akreditácie splnenú väčšinu opatrení. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej besede jej generálny riaditeľ Jozef Kiss.



Obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021 podľa neho predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom ešte 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"V čase môjho nástupu do funkcie 1. júla 2021 bolo navrhnutých na splnenie 44 opatrení, ale niektoré z nich sme sa rozhodli ešte dopracovať v zmysle odporúčaní. K 16. septembru evidujeme 56 opatrení ako splnených. Zostáva nám teda ešte dokončiť 16, čo znamená, že opätovné získanie akreditácie je veľmi reálne a verím, že sa podarí," povedal Kiss.



Pre splnenie tejto náročnej úlohy bolo podľa neho potrebné urýchlene prijať nové nastavenia v PPA v rámci procesov, systémov IT a tiež personálneho zabezpečenia. "Bez týchto zmien by nebolo možné túto úlohu splniť. Prijaté opatrenia výrazne posilnia prevenciu proti podvodom. Zároveň prispejú k ich efektívnejšiemu odhaľovaniu a v neposlednom rade garantujú zákonnosť a správne nakladanie s financiami," doplnil Kiss.



Priblížil, že súčasťou prijímaných opatrení a nových nastavení je transformácia PPA, v rámci ktorej dochádza ku komplexnej elektronizácii a digitalizácii procesov. Súčasťou je tiež racionalizácia ľudských zdrojov a zefektívnenie kontrolných mechanizmov.



Proces transformácie bude pokračovať aj po 15. októbri až do jej implementácie. V rámci transformácie, po obnovení akreditácie, budú vyhlásené nové výzvy, medzi nimi aj očakávané výzvy 4.1 a 4.2, v ktorých budú premietnuté všetky nové spomenuté opatrenia. Tieto výzvy sa týkajú nákupu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych stavieb v celkovej sume 338 miliónov eur - pri výzve 4.1 za asi 175 miliónov eur a pri výzve 4.2 za približne 163 miliónov eur.



V rámci odpočtu je podľa neho dôležité spomenúť aj to, že PPA zverejnila dve výzvy v programoch Školské ovocie, Školské mlieko a výzvu Zelená nafta 2021. V prípade školských programov ide o pomoc pri dodávaní a distribúcii ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách pre školský rok 2021/2022. V prípade tzv. zelenej nafty ide o opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach.



Okrem toho PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. V oblasti priamych platieb je situácia stabilná a všetky procesy týchto podpôr sú v štandardnom režime.



Dodal, že aktuálne je PPA pred najdôležitejšou etapou plnenia opatrení v rámci Akčného plánu, pretože od 27. septembra do 1. októbra 2021 je nahlásený audit Európskej komisie, ktorý je zameraný na posúdenie akreditácie PPA.