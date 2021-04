Platobná agentúra už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

Bratislava 8. apríla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom. Informoval o tom hovorca agentúry Ladislav Ďurkovič.



Priblížil, že PPA bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti, a to až do dňa vyrovnania finančných vzťahov s platobnou agentúrou. Toto sa dialo v minulosti často a niekedy pôdohospodári a iní žiadatelia mali aj celé roky zablokované všetky platby z PPA. Často boli blokované v nadmernej výške a tiež z viacerých podporných schém, ktoré s nezrovnalosťou nesúviseli.



Skutočnosť, že zadržiavanie všetkých platieb môže byť pre žiadateľa likvidačné, viedla podľa Ďurkoviča generálneho riaditeľa PPA Jaroslava Jánoša k rozhodnutiu aplikovať nový postup. "Rozhodol som sa uplatňovať princíp primeranosti voči všetkým žiadateľom tak, aby bola zachovaná zásada spravodlivosti," povedal Jánoš.



Na zabezpečenie dlhu postačuje podľa hovorcu zadržať žiadateľovi platbu do výšky maximálne dvojnásobku sumy nezrovnalosti, z dôvodu zabezpečenia pohľadávky vo výške istiny a prípadných úrokov.



Ďurkovič zdôraznil, že PPA uplatnením princípu primeranosti (proporcionality) sleduje na jednej strane ochranu finančných záujmov EÚ a na druhej pomoc žiadateľom.



Dodal, že do budúcnosti bude tento prístup agentúry premietnutý aj do zákona číslo 280 z roku 2017, ktorého novelu pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.