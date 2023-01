Platobná agentúra začala vyplácať poplatky pre poľnohospodárov skôr

Bratislava 13. januára (TASR) - Od piatku môžu poľnohospodári dostávať platby od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Tá začala s vyplácaním podpory v historicky najskoršom termíne a síce už v novom účtovnom roku. Po ostatné roky tak PPA robila až na prelome januára a februára. Informovala o tom agentúra na svojej webstránke.



"Je pre mňa hlavnou prioritou čo najskoršie spustenie platieb v tomto roku a som úprimne rád, že s maximálnym nasadením zamestnancov sa tento cieľ podarilo splniť," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss s tým, že si uvedomuje skoršie otvorenie nového účtovného obdobia bez toho, aby bolo uzavreté účtovné obdobie za rok 2022.



Rok 2022 bol podľa PPA komplikovaný, nakoľko agentúra pozastavila poľnohospodárom vyplácanie peňazí už 9. decembra z dôvodu neschváleného štátneho rozpočtu. Ako uviedla PPA, aj napriek tomu vyplatila do konca roka žiadosti v oblasti štátnej pomoci za sucho a pomoc.



Agentúra vydala do Vianoc dovedna 75 percent rozhodnutí z celkového počtu 17.886 žiadostí. Do 9. decembra mohla tak poľnohospodárom vyplatiť sumu 200 miliónov eur.



Štátny rozpočet na rok 2023 schválil parlament napokon až 22. decembra 2022. Agentúra ďalej informovala, že do konca januára vyplatí v oblasti priamych podpôr ďalších 156 miliónov eur.



Legislatíva Európskej únie (EÚ) zaväzuje platobné agentúry, aby z konkrétnej kampane vyplácali 95 % finančných prostriedkov do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. PPA si tieto povinnosti plní s výrazným predstihom, uzavrela agentúra.