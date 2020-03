Platobná brána aj bez e-shopu, zadarmo

O TrustPay

Založená v roku 2009, spoločnosť TrustPay je sofistikovaným poskytovateľom platobných služieb pre klientov naprieč krajinami EÚ. Poskytujeme platobnú bránu pre online obchodníkov, riešenia pre spracovávanie platieb cez POS terminály a bankomaty, ako aj mnoho iných inovatívnych platobných riešení. TrustPay je licencovanou platobnou inštitúciou, regulovanou Národnou Bankou Slovenska.

Bratislava 30. marca (OTS) - Jednou z takýchto výziev je aj nevyhnutnosť obmedzenia kontaktu svojich zamestnancov so zákazníkmi, čo môže pre mnohých z nich predstavovať problém.Obchodníci, ktorí prijímajú objednávky napríklad telefonicky alebo e-mailom, a teda bežne svoje produkty nepredávajú cez e-shop, nevedia v súčasnej situácii efektívne prijímať platby. Zákazníci sú zväčša odkázaní na platbu v hotovosti, prípadne platbu kartou cez fyzický POS terminál, uskutočňovanú počas osobného odberu zásielky. Práve takýmto obchodníkom by mohol výrazne pomôcťprechod na platby pomocou „“.Táto služba je pre obchodníkov mimoriadne jednoduchá. Po prijatí objednávky od zákazníka (napr. telefonicky) stačí do predpripraveného formulára v online prostredí zadať iba dva údaje –, ktorú má zákazník zaplatiť a, na základe ktorej bude vedieť obchodník určiť, od koho mu daná platba prišla (napr. číslo objednávky). Následne sa len pomocou jedného kliku vygeneruje „platobný link“, ktorý obchodník zákazníkovi zašle e-mailom či prostredníctvom SMS. Zákazník na obdržaný link klikne a transakciu uskutoční rovnako, ako pri bežnej platbe na internete - kartou či prostredníctvom platobného tlačítka (po prihlásení sa do bezpečného prostredia svojho internet bankingu). Po dokončení platby príde v priebehu niekoľkých sekúnd obchodníkovi e-mailové potvrdenie a objednávku tak môže okamžite expedovať.Firmám tento spôsob platby rieši hneď niekoľko problémov. Obmedzuje potrebu kontaktu zamestnancov so zákazníkmi, zlepšuje cash flow (keďže zákazník platí objednávku vopred) a umožňuje predaj na diaľku aj pre tých, ktorí boli doteraz zavislí od osobného predaja. Na spustenie služby nie je potrebná žiadna technická integrácia ani predchádzajúce skúsenosti s online platbami.Nová služba je od 25.3.2020, automaticky dostupná všetkým existujúcim klientom TrustPay bez nutnosti dodatočnej aktivácie.(U obchodníkov, pri ktorých celkový objem spracovaných platieb prekročí kumulatívne 50 000 EUR, bude TrustPay účtovať poplatky podľa platných VOP). Noví klienti si službu môžu zriadiť online v priebehu jedného dňa.,“ hovorí, CEO TrustPay.