Platobná morálka slovenských firiem sa zlepšila

Bratislava 31. mája (TASR) - Platobná morálka slovenských odberateľov sa začiatkom tohto roka medziročne zlepšila. Rok 2023 však patril k najhorším za posledný čas, preto ide skôr o symbolické odrazenie od dna. Pozitívne očakávania, čo sa týka riadneho platenia faktúr, podporuje mierne optimistický výhľad na vývoj slovenskej ekonomiky. Upozornila na to spoločnosť Bibby Factoring Slovakia.



Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2023 bol priemerný čas, za ktorý odberatelia na Slovensku uhradili faktúru 57 dní, tento rok to bolo necelých 46 dní. Na druhej strane sa v medziročnom porovnaní zvýšila priemerná hodnota pohľadávok po splatnosti z 3516 eur na 3967 eur. Predĺžil sa aj čas, ako dlho faktúry v priemere zostávali po splatnosti, a to z troch na štyri dni.



"Pre podniky je veľmi ťažká situácia, keď musia čakať, až im odberateľ zaplatí. Nemôžu investovať do svojho rozvoja, musia navýšiť svoju finančnú rezervu," vysvetlil analytik rizík Bibby Financial Services Ondřej Makeš.



Pozitívny trend, ktorý aktuálne dáta ukazujú, by sa podľa neho nemal preceňovať. "Mal by som na pamäti, že jeden štvrťrok je krátky čas pre silnejšie závery, lebo čísla môžu v rámci roka výraznejšie kolísať," upozornil Makeš.



V európskom kontexte má Slovensko, ale aj susedné Česko, v oblasti platobnej morálky stále čo zlepšovať. Zatiaľ čo na Slovensku tvorila podľa dát spoločnosti priemerná splatnosť faktúr na konci prvého štvrťroka 45,9 dňa a v Česku 48,5 dňa, v Nemecku to bolo 41,2 dňa, v Holandsku 34,6 dňa a v Írsku 32,3 dňa. Naopak, v Poľsku bola priemerná splatnosť ešte vyššia, na úrovni 62,2 dňa.



Aj výročná správa Strediska pre sledovanie platieb v EÚ za roky 2019 až 2022 poukázala na to, že si Slovensko v porovnaní so zvyškom Európy nevedie najlepšie. V roku 2022 uviedlo 55 % oslovených slovenských spoločností, že čelilo problémom v dôsledku oneskorených platieb. Európsky priemer bol v rovnakom období 42 %.



Najhoršie si podľa správy v európskom kontexte viedlo Poľsko, kde pre neskoré platby čelilo problémom 65 % oslovených spoločností. Nasledoval Cyprus (64 %) a Česko (61 %). Naopak, na čele rebríčka sa umiestilo Bulharsko a Holandsko, kde problémy s neskorými platbami uviedlo len 25 % spoločností.