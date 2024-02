Platobná morálka v SR sa zhoršila, vlani bolo neuhradených 18 % faktúr

Bratislava 28. februára (TASR) - Platobná morálka na Slovensku sa zhoršila, za minulý rok zostalo neuhradených 18 % faktúr. Vyplýva to z anonymizovaných dát online fakturačného systému iDoklad, ktorý porovnal údaje z predchádzajúcich piatich rokov. V stredu o tom informovala IT spoločnosť Seyfor.



"Dáta takisto poukazujú na výrazný rozdiel medzi českou a slovenskou platobnou morálkou. Na Slovensku sa vlani optikou všetkých faktúr evidovaných v iDoklade vyšplhal počet neuhradených faktúr až na 18 percent, čo je najvyššie číslo za posledných päť rokov," uviedol riaditeľ divízie Small Business a člen predstavenstva spoločnosti Seyfor Tomáš Loukota. V Českej republike sa naopak platobná morálka zlepšia, vlani tam v českých štatistikách evidujú len osem percent neuhradených faktúr.



Podľa dát zo systému iDoklad bolo v roku 2019 na Slovensku uhradených 86 % podnikateľských faktúr, vlani sa ich počet znížil na 82 %. Oproti roku 2019 však klesol počet faktúr uhradených po splatnosti o päť percent.



Skrátila sa aj dĺžka omeškania platieb. V minulom roku platby meškali v priemere 17 dní, v roku 2019 to bolo priemerne až 40 dní. "Jediným prechodným obdobím, keď sa počet týchto dní zvýšil, bol prvý rok pandémie kovidu, keď podnikatelia meškali s úhradami po splatnosti priemerne 50 dní," priblížila spoločnosť Seyfor.



Percento podnikateľov, ktorí uhrádzajú platby včas, sa pohybuje posledných päť rokov približne na rovnakej úrovni. Kým v roku 2019 ich bolo 51 %, vlani načas uhrádzalo faktúry 52 % podnikateľov.



U českých susedov sa naopak platobná morálka zlepšila. Vlani uhradili v termíne 63 % faktúr, čo predstavuje najvyšší podiel za posledných päť rokov. Po dátume splatnosti bolo vlani uhradených 29 % faktúr, v priemere sa platba omeškala o 13 dní. Neuhradených bolo v Českej republike v roku 2023 osem percent dokladov.



"Aj keď pandémia toto percento prechodne zvýšila, platobná morálka našich susedov je oveľa lepšia. Už v roku 2019 bolo českých sedem percent neuhradených faktúr dvakrát nižším údajom ako u nás na Slovensku, keď svoje finančné doklady nevyrovnalo až 14 % slovenských podnikateľov," uviedla IT spoločnosť.