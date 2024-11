Štatistika: Vlani bola najvyššia priemerná mzda v Bratislavskom kraji

Bratislava 23. novembra (TASR) - Platové rozdiely na úrovni krajov a okresov Slovenska sa dlhodobo znižujú. Klesá rozdiel medzi regiónmi s najvyššou a najnižšou mzdou, ako aj ukazovateľ vyjadrujúci rozdiel medzi všetkými krajmi a okresmi, tzv. variačný koeficient. V aktuálnom ekonomickom prehľade na to poukázal Inštitút stratégií a analýz (ISA), vychádzal pritom z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"Podiel priemernej mzdy v Bratislavskom a Prešovskom kraji klesol zo 177 % v roku 2006 na 158 % v roku 2023. Koeficient variácie vyjadrujúci rozdiely za všetky kraje klesol v rovnakom čase z 19,3 % na 14,1 %. Jednotlivé kraje dosahujú úroveň 63,4 až 75,8 % priemernej mzdy Bratislavského kraja," uviedol inštitút.



Doplnil, že rozdiely medzi najlepším a najhorším okresom boli väčšie, ale klesali rýchlejšie, a to z 291 % v roku 2009 na 194 % v roku 2023. Ukazovateľ rozdielov medzi všetkými okresmi klesol v rovnakom čase z 23,7 % na 15,1 %.



ISA spresnil, že vlani bola najvyššia priemerná mzda v Bratislavskom kraji, a to 1751 eur. Naopak, najnižšia bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla úroveň 1111 eur. V rámci okresov mali najvyšší plat ľudia z Bratislavy, a to v priemere 2253 eur. Najnižší zárobok mali podľa ŠÚ obyvatelia Medzilaboriec, ich priemerná mzda predstavovala 1161 eur.