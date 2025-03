Platy v Kauflande patria k nadpriemerným, reťazec aj tak zvyšuje mzdy

Bratislava 6. marca (OTS) - Práca, kde dostanete nielen pochvalu, ale aj nadpriemernú mzdu? V Kauflande to nie je len prázdny sľub. Platy v tomto reťazci dlhodobo prevyšujú priemer v maloobchode a aj tento rok pôjdu opäť nahor. Okrem toho, na zamestnancov čaká ešte nabitejší balík benefitov - od finančných bonusov až po extra voľno a podporu zdravia.V čase, keď rast životných nákladov zasahuje do peňaženiek mnohých Slovákov, Kaufland dokazuje, že férové odmeňovanie je pre neho samozrejmosťou. Len za posledných päť rokov platy navýšil už šesťkrát, pričom nástupná mzda na pozícii pracovníka prevádzky počas tohto obdobia stúpla v priemere až o 45 %. V sektore maloobchodu tak dlhodobo patrí medzi najlepšie platiacich zamestnávateľov.vysvetľujeNie je to však len o peniazoch. Obchodný reťazec si pre zamestnancov pripravil množstvo výhod , vďaka ktorým sa práca pod červenou strechou stáva ešte atraktívnejšou. Čo všetko Kaufland ponúka?- zamestnanci ho môžu využiť podľa vlastných preferencií na rôzne služby a produkty- vstupy do športových zariadení- pravidelný prísun ovocia a vitamínové balíčky- vianočné poukážky, príspevky pri životných udalostiach, ale aj na dôchodkové doplnkové poistenie- Kaufland prispieva na letné tábory pre deti svojich zamestnancov až 77 percent z celkovej ceny pobytuSpokojný zamestnanec nepotrebuje len férové finančné ohodnotenie, ale aj čas na seba, na svoje koníčky a rodinu. Kaufland preto poskytuje až 5 dní pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky, flexibilnú pracovnú dobu, home office v administratíve či skrátené úväzky.Pre tých, ktorí chcú načerpať nové sily, je k dispozícii dokonca aj sabatikal. A ak sa ocitnete v zložitej situácii, môžete sa obrátiť na anonymnú asistenčnú linku s odborným právnym, finančným či psychologickým poradenstvom.Nie je náhoda, že obľúbený predajca potravín už siedmy rok po sebe získal ocenenie Top Employer Slovensko aj Top Employer Europe. Pridajte sa k jeho tímu vyše 8 200 zamestnancov, ktorí pre Kaufland pracujú vo všetkých regiónoch Slovenska. Získate nielen stabilné zázemie a férové ohodnotenie, ale aj zamestnávateľa, ktorý vám dá najavo, že si vašu prácu naozaj váži. A to je pocit na nezaplatenie.