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Platy žien v predstavenstvách firiem sa takmer vyrovnali platom mužov
Spoločnosť EY zároveň zistila, že počet žien v predstavenstvách nemeckých firiem vlani stúpol na rekordných 101.
Autor TASR
Berlín 8. novembra (TASR) - Priemerné zárobky žien v predstavenstvách popredných nemeckých spoločností kótovaných na burze sa v minulom roku zvýšili a takmer sa vyrovnali zárobkom ich mužských kolegov. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Členky predstavenstiev v spoločnostiach zahrnutých do indexov DAX, MDAX a SDAX s výnimkou generálnych riaditeľov zarobili v minulom roku v priemere 2,2 milióna eur, čo bol medziročný rast o 2,4 %. Ich mužskí kolegovia v priemere zarobili 2,23 milióna eur, čo bol pokles o takmer 2 %.
Spoločnosť EY zároveň zistila, že počet žien v predstavenstvách nemeckých firiem vlani stúpol na rekordných 101. V roku 2024 to bolo 88 žien a v roku 2013 len 33. Ženy v súčasnosti tvoria viac ako štvrtinu členov predstavenstiev zahrnutých do prieskumu.
„Ženy v predstavenstvách už nie sú výnimkou. To sa odráža aj na výške odmien,“ uviedol Jens Massmann zo spoločnosti EY. Dodal, že výška odmeny čoraz viac závisí od zodpovednosti, skúseností a veľkosti spoločnosti, nie od pohlavia.
V spoločnostiach zahrnutých do indexu DAX vzrástla priemerná odmena žien o viac ako 4 %, zatiaľ čo u mužov klesla o 1,4 %. Vo firmách zahrnutých v indexoch MDAX a SDAX, ktoré zahŕňajú menšie spoločnosti, sa však rozdiel zvýšil, a to aj napriek tomu, že odmeny žien aj v týchto spoločnostiach vzrástli. Massmann rozdiely čiastočne pripísal tomu, že nové členky predstavenstiev začínajú pracovať s nižšími platmi, ale očakáva, že sa tento rozdiel časom zmenší.
Členky predstavenstiev v spoločnostiach zahrnutých do indexov DAX, MDAX a SDAX s výnimkou generálnych riaditeľov zarobili v minulom roku v priemere 2,2 milióna eur, čo bol medziročný rast o 2,4 %. Ich mužskí kolegovia v priemere zarobili 2,23 milióna eur, čo bol pokles o takmer 2 %.
Spoločnosť EY zároveň zistila, že počet žien v predstavenstvách nemeckých firiem vlani stúpol na rekordných 101. V roku 2024 to bolo 88 žien a v roku 2013 len 33. Ženy v súčasnosti tvoria viac ako štvrtinu členov predstavenstiev zahrnutých do prieskumu.
„Ženy v predstavenstvách už nie sú výnimkou. To sa odráža aj na výške odmien,“ uviedol Jens Massmann zo spoločnosti EY. Dodal, že výška odmeny čoraz viac závisí od zodpovednosti, skúseností a veľkosti spoločnosti, nie od pohlavia.
V spoločnostiach zahrnutých do indexu DAX vzrástla priemerná odmena žien o viac ako 4 %, zatiaľ čo u mužov klesla o 1,4 %. Vo firmách zahrnutých v indexoch MDAX a SDAX, ktoré zahŕňajú menšie spoločnosti, sa však rozdiel zvýšil, a to aj napriek tomu, že odmeny žien aj v týchto spoločnostiach vzrástli. Massmann rozdiely čiastočne pripísal tomu, že nové členky predstavenstiev začínajú pracovať s nižšími platmi, ale očakáva, že sa tento rozdiel časom zmenší.