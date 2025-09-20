< sekcia Ekonomika
Plavec: Predávajúci nadhodnocujú nehnuteľnosti, motivuje ich rast cien
Makléri využívajú pokročilé oceňovacie nástroje a dáta, ku ktorým verejnosť prístup nemá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. septembra (TASR) - Dynamické zvyšovanie cien nehnuteľností nafukuje očakávania predávajúcich. Tempo zdražovania na realitnom trhu sa počas leta ešte zrýchlilo. Potvrdzujú to aktuálne hodnoty realitného barometra Realitnej únie (RÚ) SR, ktorý monitoruje ceny bytov na Slovensku. Ten koncom augusta stúpol na 3212 eur/štvorcový meter (m2), čo je oproti júnu skok až o 4,6 %. Informoval o tom Mojmír Plavec, tajomník RÚ SR.
Pri oceňovaní vlastnej nehnuteľnosti podľa neho zohrávajú veľkú úlohu emócie - spájajú sa s ňou spomienky, investície aj osobný príbeh majiteľa. Absencia triezveho pohľadu preto neprekvapuje. Ekonomická teória tento jav označuje ako efekt vlastníctva, keď majitelia prisudzujú svojmu majetku vyššiu hodnotu, než by boli ochotní zaplatiť v opačnom garde - ako kupujúci. Práve tieto väzby často vedú k nadhodnoteniu nehnuteľnosti, čo v ďalšom kroku znižuje šance na úspešný predaj.
„Väčšina majiteľov naceňuje svoju nehnuteľnosť subjektívne. Vysoká cena a prehnané očakávania majiteľov predaj zbytočne komplikujú,“ potvrdil predseda RÚ SR Attila Mészáros. Príliš vysoká počiatočná cena znižuje šancu na predaj a predlžuje čas na trhu. Často vedie k tomu, že majiteľ nakoniec nehnuteľnosť predá za menej.
Základom úspešného predaja je správne určená cena. Veľa nehnuteľností stojí na trhu príliš dlho, lebo ju majitelia nastavili podľa svojich pocitov, nie podľa reality. Pred stanovením ponukovej ceny realitný maklér vyhodnocuje nedávne predaje v danej mikro lokalite a aktuálnu konkurenciu. Zohľadňuje pritom polohu, stav, dispozíciu, orientáciu nehnuteľnosti a desiatky ďalších faktorov. Keďže maklér pracuje s dátami, dokáže presne určiť cenové pásmo nehnuteľnosti určenej na predaj.
Makléri využívajú pokročilé oceňovacie nástroje a dáta, ku ktorým verejnosť prístup nemá. „V Realitnej únii SR si zdieľame spätné väzby trhu na ponuky, dobu predaja aj typické riziká, takže klientom vieme dať realistický obraz dopytu a správne nastaviť cenu,“ dodal Mészáros.
„Na jeseň nás čaká na realitnom trhu ďalšie zdražovanie. Slabá ponuka, pokles úrokových sadzieb a rastúce mzdy budú tlačiť ceny ešte vyššie. Tento trend zároveň posilňuje cenové ambície predávajúcich. Necítia totiž bezprostredné riziko poklesu. Ak by sa objavila reálna hrozba zlacňovania, k oceňovaniu svojich nehnuteľností by pristupovali oveľa pragmatickejšie,“ doplnil analytik RÚ SR Vladimír Kubrický.
Realitná únia SR patrí medzi najväčšie združenie realitných kancelárií a maklérov na Slovensku (912 členov).
Pri oceňovaní vlastnej nehnuteľnosti podľa neho zohrávajú veľkú úlohu emócie - spájajú sa s ňou spomienky, investície aj osobný príbeh majiteľa. Absencia triezveho pohľadu preto neprekvapuje. Ekonomická teória tento jav označuje ako efekt vlastníctva, keď majitelia prisudzujú svojmu majetku vyššiu hodnotu, než by boli ochotní zaplatiť v opačnom garde - ako kupujúci. Práve tieto väzby často vedú k nadhodnoteniu nehnuteľnosti, čo v ďalšom kroku znižuje šance na úspešný predaj.
„Väčšina majiteľov naceňuje svoju nehnuteľnosť subjektívne. Vysoká cena a prehnané očakávania majiteľov predaj zbytočne komplikujú,“ potvrdil predseda RÚ SR Attila Mészáros. Príliš vysoká počiatočná cena znižuje šancu na predaj a predlžuje čas na trhu. Často vedie k tomu, že majiteľ nakoniec nehnuteľnosť predá za menej.
Základom úspešného predaja je správne určená cena. Veľa nehnuteľností stojí na trhu príliš dlho, lebo ju majitelia nastavili podľa svojich pocitov, nie podľa reality. Pred stanovením ponukovej ceny realitný maklér vyhodnocuje nedávne predaje v danej mikro lokalite a aktuálnu konkurenciu. Zohľadňuje pritom polohu, stav, dispozíciu, orientáciu nehnuteľnosti a desiatky ďalších faktorov. Keďže maklér pracuje s dátami, dokáže presne určiť cenové pásmo nehnuteľnosti určenej na predaj.
Makléri využívajú pokročilé oceňovacie nástroje a dáta, ku ktorým verejnosť prístup nemá. „V Realitnej únii SR si zdieľame spätné väzby trhu na ponuky, dobu predaja aj typické riziká, takže klientom vieme dať realistický obraz dopytu a správne nastaviť cenu,“ dodal Mészáros.
„Na jeseň nás čaká na realitnom trhu ďalšie zdražovanie. Slabá ponuka, pokles úrokových sadzieb a rastúce mzdy budú tlačiť ceny ešte vyššie. Tento trend zároveň posilňuje cenové ambície predávajúcich. Necítia totiž bezprostredné riziko poklesu. Ak by sa objavila reálna hrozba zlacňovania, k oceňovaniu svojich nehnuteľností by pristupovali oveľa pragmatickejšie,“ doplnil analytik RÚ SR Vladimír Kubrický.
Realitná únia SR patrí medzi najväčšie združenie realitných kancelárií a maklérov na Slovensku (912 členov).