Plénum bude o štátnom rozpočte rokovať na konci schôdze,bežia diskusie

Bratislava 26. novembra (TASR) – Národná rada (NR) SR bude o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rokovať až na konci aktuálnej schôdze. Navrhol to predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v mene troch poslaneckých klubov a plénum to odobrilo. Odôvodnil to tým, že sa stále uskutočňujú diskusie. Rovnako sa presunuli na záver aj ďalšie body z finančnej oblasti.



Návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok, návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 spolu so stanoviskom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR k návrhu štátneho rozpočtu tak poslanci prerokujú medzi poslednými bodmi na súčasnej schôdzi parlamentu. A to po všetkých prerokovaných aj prepadnutých bodoch.



Na záver sa presunula aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, návrh zákona o finančnej kontrole a audite, návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2022 a návrh Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2020.



"Návrh odôvodňujeme tým, že v súčasnosti ešte stále prebiehajú diskusie k uvedeným návrhom," vyhlásil Viskupič.