Bratislava 6. októbra (TASR) – Plénum neschválilo zavedenie motivácie zamestnancov na zaočkovanie. Novela Zákonníka práce, podľa ktorej zamestnávatelia mali zaviesť regulovaný spôsob motivovania svojich zamestnancov na zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom troch inštitútov predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek.



Predkladaná novela mala zaviesť tri inštitúty, ktoré by mohli zamestnávatelia využiť. Prvý z nich predstavoval poskytnutie pracovného voľna na deň očkovania, pričom ide o rovnaký režim ako v prípade darovania krvi. Tento inštitút bol nárokovateľný zo strany zamestnancov a zamestnankýň. Zamestnávateľ im mali poskytnúť pracovné voľno na deň očkovania.



"Ostatné dva zavádzané inštitúty sú ďalšia dovolenka a jednorazový finančný príspevok, ktorých poskytnutie je plne ponechané na rozhodnutí zamestnávateľa, pričom zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre niektorý z týchto inštitútov alebo i pre ich kombináciu. Rovnako na strane zamestnanca a zamestnankyne je plne ponechané, či sa na tomto motivačnom programe zúčastní alebo nie," uviedol Valášek v dôvodovej správe.



Možnosť dovolenky navyše mala zaviesť maximálnu výšku ďalšej dovolenky v rozmedzí jedného až piatich dní. Zamestnávateľ mohol rozhodnúť, koľko dní dovolenky ďalej presne určí. Na takto priznanú ďalšiu dovolenku sa mali rovnako vzťahovať všetky pravidlá o dovolenke, ako napríklad aj nárok na jej preplatenie pri jej nevyčerpaní.



Ďalej sa mala zaviesť možnosť vyplácať jednorazový finančný príspevok zamestnancom, ktorí sa dali zaočkovať. Jednorazový finančný príspevok mal byť v maximálnej výške 275 eur za rok. "Ide teda o jeden finančný príspevok za jedno plné zaočkovanie. O konkrétnej výške jednorazového finančného príspevku sa rozhodne sám zamestnávateľ, musí byť však rovnaká pre všetkých zaočkovaných zamestnancov," pokračoval poslanec v dôvodovej správe.



Na finančný príspevok sa malo nahliadať rovnako ako na príspevok na stravovanie. Spravidla mal teda byť vyplácaný na najbližšom výplatnom termíne mzdy zamestnanca za mesiac, keď preukázali svoje zaočkovanie.



Navrhovaná úprava motivačných inštitútov sa mala aplikovať na všetky zaočkované osoby bez ohľadu na časové hľadisko, kedy sa dali zaočkovať. Mali však zároveň túto skutočnosť preukázať svojmu zamestnávateľovi. Pravidlá, ktoré v zmysle tejto novely zákona zamestnávateľ mal zaviesť, by museli platiť pre všetkých zaočkovaných rovnako: bez ohľadu na to, akou vakcínou sa dali zaočkovať, kedy tak urobili, ako i bez ohľadu na ich pracovné zaradenie či druh vykonávanej práce.