Plénum NR SR sa venovalo skrátenému konaniu k návrhom rezortu dopravy

Bratislava 3. decembra (TASR) - Rokovaním o návrhoch na skrátené legislatívne konanie o novelách zákonov z dielne rezortu dopravy začalo plénum Národnej rady (NR) SR v piatok ôsmy rokovací deň 51. schôdze. Jedna z noviel rieši poskytovanie príspevku na leteckú dostupnosť, druhá pomoc pre cestovný ruch.



Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve má predstavovať právny základ na to, aby Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR mohlo poskytnúť príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti aj v roku 2022.



Návrh zákona o podpore cestovného ruchu zasa hovorí o tom, že rezort dopravy by mohol tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022.



Poslanci sa majú zároveň v piatok venovať aj novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží, ktorú vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Argumentovala tým, že z dôvodu celkovej nejasnosti schválenej právnej úpravy má pochybnosti o súlade s Ústavou SR.