Plénum NR SR v závere dňa diskutovalo o návrhu štátneho rozpočtu

Bratislava 30. novembra (TASR) – Návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa venovalo plénum Národnej rady (NR) SR v závere druhého rokovacieho dňa 78. schôdze parlamentu. Do rozpravy sú ešte prihlásené dve poslankyne.



Poslanec Sme rodina Miloš Svrček sa zameral na rozpočet z pohľadu dopravy a výstavby. Skonštatoval, že kapitálové výdavky na prebiehajúce projekty, predovšetkým v kapitole rezortu dopravy, sú už alokované v kapitolách a vo všeobecnej pokladničnej správe sú len výdavky na projekty, ktoré musia prejsť posúdením Útvaru hodnoty za peniaze.



Poznamenal tiež, že v rozpočte je rovnako zverejnených 15 najväčších investičných projektov, ktoré sa budú financovať v roku 2023. "Medzi najväčšie investičné projekty v roku 2023 patrí predovšetkým prebiehajúca výstavba úsekov diaľnic a rýchlostných ciest," dodal.



Poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS dal návrh, aby parlament vrátil návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie. Nepodporenie návrhu zákona o štátnom rozpočte avizovala v závere rokovacieho dňa poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS). "Som sklamaná z toho, ako málo myslela vláda na sektor pôdohospodárstva. Pritom keby zrazu nemali čo jesť a bol by nedostatok základných potravín, zrejme by si tento problém aj všimli," podotkla.



Diskusia o zákone roka v parlamente sa začala v stredu. V rozprave vystúpili viacerí poslanci, najmä z radov opozície. K návrhu rozpočtu vystúpil aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). Vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia. Pripomenul, že Slovensko zažíva bezprecedentné krízy.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.