Plénum NRSR pokračuje v rokovaní o úprave štátneho rozpočtu

Bratislava 28. mája (TASR) - Rokovanie o úprave zákona roka v úvode 10. dňa 28. schôdze Národnej rady (NR) SR pokračuje. Plénum vo štvrtok (27. 5.) rozhodlo, že novelu zákona prerokuje v druhom čítaní, v piatok by tak malo o zmenách v rozpočte rozhodnúť definitívne. Návrh zákona poslanci prerokúvajú v tzv. zrýchlenom režime.



Poslancov na aktuálnej schôdzi čaká ešte voľba podpredsedu parlamentu a šéfa sociálneho výboru. Tiež by sa mali zaoberať správou Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien.



Celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť podľa novely zákona tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Na základe správy z výborov, ktorá je zverejnená na webovej stránke NR SR, by sa však výdavky v rozpočte mali ešte zvyšovať, a to o necelých 351 miliónov eur.