Plénum NRSR schválilo pomoc podnikateľom s nájomným

Bratislava 9. júna (TASR) – Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR 129 hlasmi zo 133 prítomných poslancov. O právnej norme rokovali v zrýchlenom režime.



"Uvedená suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne dostupných zdrojov. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda nájomca," priblížil rezort hospodárstva. Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.



Výška nájomného je tak podľa MH SR v prospech nájomcu znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s prenajímateľom a súčasne aj o sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť.



"Podpora sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19," priblížil rezort hospodárstva.



Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov NR SR. Dotáciu tak bude môcť čerpať aj právnická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom. Ide o prípady, keď je nájomcom priestorov napríklad občianske združenie či nezisková organizácia, ktoré prevádzkujú divadlo, kino, kaviareň ako chránenú dielňu a podobne.



Zároveň sa má posilniť právna ochrana nájomcu pred jednostranným zvýšením nájomného zo strany prenajímateľa počas 48-mesačnej doby splácania nájomného. "Prenajímateľovi sa ponecháva právo jednostranne zvýšiť nájomné len v prípade, ak bolo toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve medzi prenajímateľom a nájomcom spred 1. februára 2020," konštatuje sa v správe z výborov.



Dotáciu možno poskytnúť aj na tie predmety nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach. Dotknutý predmet nájmu môže okrem vnútorných priestorov zahŕňať aj súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská. Dotáciu možno poskytnúť taktiež na trhové miesta spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.



"Na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po 12. marci 2020. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku dotácie," uviedlo MH SR.



Podľa rezortu hospodárstva sa však navrhuje zákonom limitovať výšku dotácie na sumu zodpovedajúcu časti nájomného, zníženej na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Predpokladom poskytnutia dotácie je uzatvorenie tejto dohody. Predstavuje ju žiadosť o poskytnutie dotácie podpísaná prenajímateľom a nájomcom súčasne.



Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. Do sumy nájomného na tento účel nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napríklad platby za dodávku energií) a ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno zahrnúť ani obratovú zložku.



Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od sumy nájomného, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného a o predmetnú sumu sa nájomné zníži. Úhrady za služby spojené s nájmom, ktoré nie sú súčasťou nájomného, je nájomca povinný uhradiť, rovnako aj sumu, o ktorú bol nájom v prípade nemožnosti oddelenia od sumy nájomného znížený (5 %).



Ustanoviť sa má tiež osobitný mechanizmus poskytovania dotácie pre prípady, keď je prenajímateľom správca majetku štátu. Výška dotácie je tam ustanovená zákonom na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného, pričom nájomné sa zo zákona znižuje o polovicu. Vzhľadom na to, že obce (mestá) a vyššie územné celky (VÚC) ako právnické osoby sú autonómne od štátu, majú priestor v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom VÚC, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.



Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle MH SR, ktoré je povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie, na základe ktorého sa dotácia poskytuje.