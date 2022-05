Plénum odmietlo balík noviel z dielne poslancov pôsobiacich v Hlase-SD

Bratislava 5. mája (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo niekoľko noviel zákonov, ktoré predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Zahŕňali napríklad vyplatenie 14. dôchodku, zabezpečenie predvídateľnosti výšky príspevku na osobnú asistenciu či úpravu jednorazového príspevku pre vybraný okruh obyvateľov.



Navrhovaný 14. dôchodok mal mať podobu štátnej sociálnej dávky, ktorá bude poberateľom dôchodkov vyplatená v predvianočnom období podobne, ako býval vyplácaný vianočný príspevok. Malo ísť o reakciu na prudký nárast cien energií a zvýšené životné náklady poberateľov dôchodkov. Pre priznanie a výplatu 14. dôchodku poslanci navrhovali ponechať rovnaké podmienky a pravidlá, ako v prípade existujúceho 13. dôchodku.



"Vládna koalícia opäť nechala dôchodcom len oči pre plač. Rozhodla sa im vyplatiť takzvaný 13. dôchodok už v júli, ale pred Vianocami už nedostanú nič. Hlas žiadal, aby seniori dostali svoj obvyklý vianočný príspevok aj na konci roka, ale vládny valec to opäť zastavil," skonštatoval nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Predčasné vyplatenie takzvaného 13. dôchodku nepovažuje za žiadnu pomoc.



Poslanci v novele zákona o verejnom obstarávaní navrhovali novú výnimku z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade zákazky, ktorej predmetom sú potraviny dodávané prvovýrobcom tovaru a odberateľom je škola, zariadenie školského stravovania, prípadne ich zriaďovateľ, ak zadáva zákazku v prospech školy alebo zariadenia školského stravovania. Výnimka by platila iba do predpokladanej hodnoty zákazky 50.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy.



Návrhom zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zasa chceli zabezpečiť predvídateľnosť výšky príspevku na osobnú asistenciu, ktorého výšku môže podľa súčasného znenia zákona každý rok upravovať vláda SR nariadením.



Poslanci zároveň chceli v návrhu zákona o pomoci obyvateľom v čase hospodárskej a sociálnej núdze upraviť jednorazový finančný príspevok pre vybraný okruh obyvateľov, ktorého výška by zohľadnila nárast životných nákladov. Cieľovou skupinou pomoci boli rodičia nezaopatrených detí, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu, domácnosti odkázané na pomoc v hmotnej núdzi, ale aj iné fyzické osoby.