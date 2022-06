Plénum odmietlo návrh J. Richtera o príspevku pre rodičov prvákov

Bratislava 16. júna (TASR) – Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa v podobe tzv. príspevku pre rodičov prvákov sa opätovne nezavedie, ako navrhoval poslanec opozičného Smeru-SD Ján Richter. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo jeho návrh zákona o prídavku na dieťa.



Suma prídavku na dieťa sa podľa Richterovho návrhu mala zvýšiť o 106,33 eura za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Spravidla podľa jeho slov ide o september, prídavky na deti vyššie o 106,33 eura teda rodiny mali dostať už v októbri daného roka. "Znamená to, že rodič prváka, ktorý si začal v septembri plniť školskú dochádzku, dostane príspevok 106,33 eura vyplatený spolu s rodinným prídavkom v obvyklom čase a obvyklým spôsobom," uviedol Richter v dôvodovej správe.



Poslanec je presvedčený, že naďalej existuje opodstatnenie vyplácania tohto mimoriadneho príspevku pre rodičov prvákov. "Navrhované zvýšenie prídavku na dieťa predstavuje adresnú a systémovú formu finančnej pomoci pre rodičov detí nastupujúcich do prvého ročníka základnej školy," skonštatoval Richter. Podotkol, že tento zvýšený prídavok bol zrušený bez "akejkoľvek predchádzajúcej diskusie a analýzy".