Plénum odmietlo návrh nezaradených poslancov o plošnom odškodnení

Bratislava 23. septembra (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo návrhy zákonov nezaradených poslancov, ktoré sa týkali plošného odškodnenia a podmienok výkonu volebného práva.



Návrh zákona o plošnom odškodnení malých podnikateľov v najpostihnutejších segmentoch v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu plénum NR SR neschválilo. Cieľom predloženého návrhu zákona bola snaha o aspoň čiastočnú elimináciu ekonomických strát, ktoré vznikli malým živnostníkom počas vynúteného zatvorenia či obmedzenia činnosti ich prevádzok v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami v období od 16. marca minulého roka do tohtoročného 31. mája. Zákon predložili nezaradení poslanci Miroslav Suja a Ondrej Ďurica.



Nezaradení poslanci Milan Mazurek a Eduard Kočiš predložili aj novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Chceli ňou odstrániť možnosť obmedzenia volebného práva z dôvodu zákonom ustanovenej "ochrany verejného zdravia". Vzhľadom na platnú legislatívu reagujúcu na pandémiu je podľa poslancov možné, že by Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal vyhlášku, podľa ktorej bude z dôvodu ochrany verejného zdravia vstup do volebných miestností povolený len zaočkovaným ľuďom, ľuďom s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Tomu chceli poslanci zabrániť, no plénum ich návrh odmietlo.